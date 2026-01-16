Espana agencias

Los españoles gastan en huevos un 17 % más en un año, 4 veces más que la compra en general

Madrid, 16 ene (EFE).- Los hogares españoles han elevado su gasto en la compra de huevos un 17 % en el último año móvil hasta octubre de 2025 debido a su encarecimiento, un aumento cuatro veces mayor que el 4,4 % registrado en la cesta de la compra en general.

Entre noviembre de 2024 y octubre de 2025 se ha producido un encarecimiento, en general, del precio medio de los alimentos y bebidas del 3,5 %, de acuerdo al último panel de consumo en hogares elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) y difundido este viernes.

En el caso del huevo, los hogares españoles han aumentado la compra de este producto en un 3,1 % en volumen (430,9 millones de kilos), mientras que el crecimiento ha sido del 17,4 % en valor (1.581 millones de euros); todo ello, acompañado de una subida del 13,9 % en su precio medio (3,67 euros por kilo).

Las familias españolas compraron 27.045,3 millones de kilos de alimentos y bebidas (+0,9 %) y desembolsaron más de 87.100 millones de euros (+4,4 %).

La compra de carne ha registrado un crecimiento del 2,9 % en volumen, con 2.007 millones de kilos, y un aumento más pronunciado del 6,1 % en su valor, hasta alcanzar los 17.471 millones de euros.

En cuanto a los productos pesqueros, los datos muestran que las cantidades compradas han caído un 2 %, hasta los 835,5 millones de kilos, aunque los hogares españoles han gastado un 1,7 % más, con un total de 9.580 millones de euros, destacando la caída de un 4,3 % en la adquisición de pescado (sin incluir marisco y conservas).

Según el documento, los lácteos muestran una evolución mixta: la compra de leche líquida cae un 1,1 % (2.861,1 millones de litros). Otros productos como los huevos han crecido un 3,1 % en volumen, con 430,9 millones de kilos, y un 17,4 % en valor, con 1.581 millones de euros.

Los platos preparados siguen creciendo, un 5,2 % en volumen (hasta los 842,3 millones de kilos) y un 9,6 % en valor, alcanzado los 4.777 millones de euros. También aumenta la compra de pan (+2,4 % en volumen, con 1.301 kilos, y +3,7 % en valor, 3.475 millones de euros).

Mientras, ha retrocedido la compra de azúcar (-5,8 % en volumen y -22,4 % en valor), la de harinas y sémolas (-1,5 % en volumen, +1,5 % en valor), y patatas fritas (-1,6 % en volumen, -0,1 % en valor).

En cuanto a las bebidas, las ventas de bebidas derivadas del vino han disminuido un 2,7 % en volumen y un 3 % en valor; en concreto, la compra de cerveza ha caído un 5,3 % en volumen y un 6,4 % en valor, aunque ha crecido la venta de sidra (3,9 % en volumen y 8,4 en valor). EFE

