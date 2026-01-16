Llega Harry, una borrasca de alto impacto que afectará al Mediterráneo con lluvia y viento

Madrid, 16 ene (EFE).- Una nueva borrasca de alto impacto llamada Harry sacudirá a principios de la próxima semana el área del Mediterráneo, en concreto el nordeste peninsular y Baleares, dejando un fuerte temporal marítimo además de rachas de viento y precipitaciones muy fuertes y muy persistentes así como nevadas copiosas en zonas de montaña.

Los territorios especialmente afectados serán el sur y este de Cataluña, Comunidad Valenciana y sur de Aragón, según ha avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en una nota informativa.

"Nombrada por Aemet, es el octavo nombramiento de la temporada", recuerda la autoridad meteorológica en la red social X.

Tras unos días caracterizados por el paso de sucesivos frentes atlánticos, el establecimiento de un patrón de bloqueo sobre Europa va a dar lugar en los próximos días a la elongación de una vaguada en altura y al posterior descuelgue de una dana sobre la península, "que acabará formando una borrasca sobre el área mediterránea a comienzos de la próxima semana, nombrada Harry", informa la Aemet.

En combinación con el anticiclón europeo, se establecerá un intenso flujo del este muy húmedo sobre la mitad norte del área mediterránea peninsular y Baleares, que a partir de la tarde del lunes dará lugar a un temporal marítimo con probables rachas muy fuertes, precipitaciones que pueden ser localmente fuertes y muy persistentes, así como nevadas copiosas en zonas de montaña, especialmente en el sur y este de Cataluña, Comunidad Valenciana y sur de Aragón.

"Es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y zonas litorales, así como caídas de ramas o de árboles y elementos arquitectónicos vulnerables o en mal estado. Las lluvias, además, pueden provocar crecidas fluviales e inundaciones locales, especialmente en zonas bajas", de acuerdo con el comunicado de Aemet.

A partir de mañana, sábado 17, se espera que las precipitaciones comiencen a afectar a zonas del nordeste peninsular y Baleares, sin descartar que sean localmente fuertes y persistentes, y siendo en forma de nieve en áreas de montaña a partir de 1.000-1.200 metros.

Los días álgidos del episodio serán el lunes 19 y el martes 20, cuando es probable que se intensifique el viento húmedo del este y nordeste en el entorno del mar Balear, afectando a la fachada mediterránea peninsular y al archipiélago, con un significativo empeoramiento del estado del mar y probables rachas muy fuertes en zonas litorales.

Es probable que el lunes las precipitaciones más intensas y persistentes se produzcan en áreas del este de Cataluña, desplazándose a lo largo del martes hacia zonas del sur de Aragón y de la Comunidad Valenciana, así como a Baleares.

Se espera que los mayores acumulados se produzcan en las zonas a barlovento del Pirineo oriental, sierras litorales y prelitorales de Cataluña y sistema Ibérico suroriental, pudiendo afectar a las cabeceras de ríos y ramblas, y con acumulados de nieve que serán significativos en cotas superiores a los 1.200-1.400 metros.

A partir del miércoles 21 es probable que las precipitaciones pierdan intensidad y vayan remitiendo en el área mediterránea, al igual que el temporal marítimo, que tenderá a ir amainando a lo largo del día.

Dada la naturaleza del episodio, existe una elevada incertidumbre sobre las áreas más afectadas por las precipitaciones, por lo que se recomienda prestar una especial atención a las actualizaciones de los pronósticos en los próximos días. EFE