Las bolsas europeas abren en negativo a pesar del cierre en positivo ayer de Wall Street

Madrid, 16 ene (EFECOM).- Las bolsas europeas han abierto la sesión de este viernes en negativo, a pesar del cierre en positivo ayer de Wall Street tras dos días de caídas y del impulso de nuevo de todo lo ligado a la Inteligencia Artificial (IA) por los buenos datos presentados por la mayor fabricante de chips TSMC.

En la apertura del mercado, con el euro estable cambiándose a 1,161 dólares, las bolsas europeas registran caídas: Londres, del 0,28 %; Madrid, del 0,22 % y luchando por mantener el nivel de los 17.600 puntos; Milán, del 0,18 %; Fráncfort, del 0,15 %; y París, del 0,10 %.

El Euro Stoxx50, en el que cotizan las empresas europeas de mayor capitalización, se deja el 0,08 %.

Se ha conocido que la inflación en Alemania se mantuvo en 2025 en el 2,2 %, el mismo valor registrado en 2024, según informó este viernes la Oficina Federal de Estadística (Destatis), que destacó que la subida de los precios interanual en diciembre fue del 1,8 %.

En Asia, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó este viernes un 0,32 %, en la segunda jornada consecutiva marcada por la recogida de beneficios; mientras el índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó un 0,26 %; el parqué de Shenzhen se dejó el 0,18 %; y el Hang Seng de Hong Kong, a falta del cierre, desciende un 0,55 %.

El mercado no registra así el nuevo impulso de todo lo relacionado con la IA después de que el beneficio de TSMC ascendiera a 1,71 billones de dólares taiwaneses (54.346 millones de dólares, 46.705 millones de euros) en 2025, el 46,4 % más que en 2024.

Tampoco tiene en cuenta el cierre de Wall Street en verde, tras dos días de caídas.

Este viernes, la Reserva Federal (Fed) publicará las cifras de producción industrial de EE. UU. de diciembre, en un momento en que la actividad en el sector sigue mostrando cierta debilidad.

En el mercado de materias primas, el petróleo Brent, de referencia en Europa, cede un 0,06 % y el barril se sitúa en 63,72 dólares; mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en EE. UU., escala el 0,03 %, hasta los 59,21 dólares, antes de la apertura oficial del mercado.

El oro también continúa registrando, al igual que ayer, un moderado descenso del 0,30 %, con la onza en 4.609,9 dólares.

La rentabilidad del bono alemán a diez años sube hasta el 2,818 %; y la del español hasta el 3,210 %.

El bitcóin sube un leve 0,06 %, hasta 95.609,6 dólares. EFECOM