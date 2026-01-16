Espana agencias

Laia Sanz logra el objetivo y se acerca a su reto de quedar vigésima en coches

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- La catalana Laia Sanz y su copiloto Maurizio Gerini acercan al equipo Ebro Audax Motorsport a la meta final tras completar la duodécima y penúltima etapa del Dakar 2026, quedando a las puertas de un Top 20 en la clasificación general en el año de su debut oficial en la categoría de coches.

La jornada, disputada entre Al Henakiyah y Yanbu, fue una prueba de resistencia y gestión estratégica. Conscientes de la sólida posición que ocupan en la general, Sanz y Gerini afrontaron los 311 kilómetros de especial con un planteamiento conservador, evitando riesgos innecesarios que pudieran comprometer el trabajo realizado desde el inicio del rally el pasado 3 de enero.

La etapa presentó un recorrido exigente y variado, con pistas rápidas y pedregosas, zonas sinuosas, cauces secos y un tramo final de dunas, en un compendio de todas las superficies que ha ofrecido esta 48 edición del rally más duro del mundo. El buen ritmo inicial se vio condicionado por un pinchazo en los primeros kilómetros, lo que obligó a adaptar la estrategia y priorizar la conservación del vehículo.

Finalmente, el equipo completó la especial en la decimoctava posición, a 20 minutos y 56 segundos del mejor tiempo, manteniéndose en la vigésima plaza de la clasificación general, a 3 horas, 36 minutos y 45 segundos del líder.

“Ha sido una etapa corta pero muy dura, con mucha piedra, más de la que esperaba. Hemos pinchado bastante al inicio y eso nos ha llevado a rodar con un ritmo muy tranquilo. Tal y como estamos en la general, lo importante era solo terminar”, explicó Laia Sanz.

La veinte veces campeona del mundo destacó la gestión realizada durante toda la prueba, aunque advirtió de que aún no hay margen para la relajación.

“Estamos muy contentos de cómo está yendo todo. Hemos traído el coche hasta aquí cuidando la mecánica, que era el objetivo. Mañana será un día más corto, pero habrá que estar concentrados hasta el final. El Dakar no acaba hasta que cruzas la línea de llegada”, subrayó. EFE

