La UE se dispone a firmar con Mercosur el pacto que creará la mayor zona de libre comercio

Bruselas, 16 ene (EFECOM).- La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, firmará el sábado en Paraguay el acuerdo con el Mercosur que creará la mayor zona de libre comercio del mundo, tras más de 25 años de negociaciones y desavenencias con el sector agrícola comunitario.

La rúbrica tendrá lugar en Asunción a las 13.00 hora local (16.00 GMT) en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay, con la participación no solo de Von der Leyen, sino también del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y del mandatario paraguayo, Santiago Peña, como anfitrión.

Por parte del Mercosur se espera a los líderes de Argentina, Javier Milei; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Bolivia, Rodrigo Paz, siendo estos dos últimos países Estados asociado o miembro del bloque suramericano pero no partícipes aún del acuerdo con la UE.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, no está previsto que viaje a Asunción para la firma, pero recibirá en la tarde de este viernes en Rio de Janeiro a Von der Leyen.

Según la política alemana, con el acuerdo, las exportaciones de la UE al Mercosur aumentarán en casi 50.000 millones de euros para 2040 y las del Mercosur en cerca de 9.000 millones de euros.

La firma sigue a la adopción -el 9 de enero- por parte del Consejo de la UE, la institución en la que están representados los Gobiernos de los Veintisiete, de dos decisiones que autorizan la firma del acuerdo de asociación UE-Mercosur y del acuerdo comercial provisional entre ambas partes.

El Consejo Europeo declaró en un comunicado que se trata de un "hito importante” en la larga relación de la UE con los países implicados del Mercosur -Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay- en el acuerdo, que “refleja el compromiso de la Unión Europea de establecer asociaciones en todo el mundo para diversificar el comercio".

“La aprobación del acuerdo entre la UE y el Mercosur, que crea la mayor zona de libre comercio del mundo, es una excelente noticia para ambas partes del Atlántico”, consideró Costa, que puntualizó que el pacto afectará a más de 700 millones de personas de ambas regiones.

Agregó que “aportará beneficios reales a los ciudadanos y las empresas europeos", y destacó que reforzará tanto la soberanía y la autonomía estratégica de la UE como la protección del medio ambiente y las garantías para los agricultores europeos.

El pasado 9 de enero, una mayoría cualificada de países (un 55 % de los estados que representan a un 65 % de la población de la Unión) respaldó encargar a la Comisión Europea la firma del acuerdo.

Cinco gobiernos se opusieron al acuerdo -Francia, Polonia, Austria, Hungría e Irlanda-, mientras que Bélgica se abstuvo, con España o Alemania como los mayores defensores del pacto.

En este sentido, fue fundamental que Italia resolviera sus dudas y apoyara finalmente el acuerdo, para lo que esperó a obtener más garantías de que sus agricultores quedaran más protegidos.

El sector agrario europeo, con el de Francia a la cabeza, se ha manifestado en contra del acuerdo al considerar que no podrá competir con las condiciones más ventajosas con las que los productos del Mercosur entraran en el mercado único comunitario.

Así, en paralelo al texto del acuerdo, los colegisladores de la UE -el Consejo y el Parlamento- han pactado unas cláusulas de salvaguardia ante el potencial impacto negativo del incremento de importaciones de los cuatro países latinoamericanos, que mejoraban lo acordado anteriormente en diciembre.

La CE podrá abrir una investigación si se produce un aumento en las importaciones de una lista de artículos sensibles del 5 % en comparación con la media de los tres años anteriores o si, por otro lado, el precio de dichas importaciones es al menos un 5 % inferior al del producto europeo comparable.

En el caso de que la Comisión determine que se está produciendo un daño a los productores europeos, se podrían suspender las ventajas comerciales para estas importaciones de manera temporal.

A continuación, la Eurocámara deberá pronunciarse sobre el acuerdo, cuyo texto no podrá retocar, sino únicamente aprobar o rechazar en su totalidad. EFECOM

