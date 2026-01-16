Espana agencias

La producción de Petrobras aumenta 11 % y alcanza récord en 2025

Río de Janeiro, 15 ene (EFECOM).- La petrolera brasileña Petrobras produjo el año pasado un promedio de 2,99 millones de barriles diarios de petróleo y gas natural equivalente, un volumen récord y un 11 % superior al de 2024, informó este jueves la compañía.

Tal aumento supone un desempeño 2,8 puntos porcentuales por encima del límite superior de la meta que la empresa se había fijado en su plan estratégico 2025-2029 (+4 %), según el comunicado divulgado por la estatal.

La mayor compañía de Brasil también registró récords históricos de producción anual en los yacimientos que tiene en el horizonte conocido como presal, ubicado en aguas profundas del océano Atlántico, que representaron el 82 % de toda su producción el año pasado.

La producción en el presal fue de un promedio de 2,45 millones de barriles diarios de petróleo y gas natural equivalente propios.

Petrobras recordó que el año pasado entraron en operación dos nuevas plataformas para operar en este horizonte.

Las nuevas unidades son la Alexandre de Gusmão, en el campo de Mero, y la Almirante Tamandaré, en el campo de Búzios, la cual se convirtió en la plataforma de mayor producción del país, con un promedio de 240.000 barriles diarios de petróleo en noviembre y diciembre.

La compañía, controlada por el Estado, pero con acciones en las bolsas de Brasil, Nueva York y Madrid, también avanzó en el aumento de capacidad y rendimiento de otras tres instalaciones petroleras y consiguió que el campo de Búzios alcanzara la marca de un millón de barriles promedio por día con apenas seis plataformas. EFECOM

