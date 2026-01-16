La plata pierde el nivel de los 90 dólares tras una semana de máximos históricos

Madrid, 16 ene (EFECOM).- El precio de la plata ha perdido este viernes el nivel de los 90 dólares la onza, en un movimiento atribuido a la toma de beneficios tras los recientes máximos y a la decisión de Estados Unidos de no imponer aranceles a los metales críticos.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE a las 18.45 horas (17.45 GMT), el precio del metal se situaba en los 88,30 dólares, con una caída del 4,45 % en su valor desde los 92,42 dólares a los que cotizaba ayer.

Durante el transcurso de la jornada la plata llegó a caer un 5,98 %.

Manuel Pinto, analista de XTB, señala que esta corrección se da "después de que los inversores tomaran beneficios tras sus fuertes subidas y porque Estados Unidos se abstuvo de imponer aranceles a las importaciones de minerales críticos, como la plata o el platino".

Por su parte, el oro caía a las 18.45 horas un 0,75 % situándose en los 4.581 euros por onza. De esta manera también pierde nivel de los 4.600 enteros que mantenía al cierre de la jornada del jueves.

Para Pinto, los metales han sido uno de los grandes protagonistas de la semana tras los ataques continuados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y las presiones políticas ejercidas sobre esta, que han obligado a los inversores a buscar activos que les permitan refugiarse ante la debilidad del dólar y la pérdida de confianza.

Pese a las bajadas, el precio del oro y la plata continúan una tendencia al alza en su valor.

Según Alejandro Moreno, encargado de StoneX en materia de metales, no se prevé una corrección importante a corto plazo en el precio de los minerales porque "debería darse una serie de condiciones de estabilidad global que hoy en día no parece que se vaya a dar". EFECOM