Espana agencias

La Panamá de Christiansen fijará su base en el Nottawasaga Training Site de Ontario

Guardar

Ciudad de Panamá, 16 ene (EFE).- La FIFA ha asignado el Nottawasaga Training Site, situado en la ciudad canadiense de New Tecumseth (Ontario), como campamento base y sede operativa de Panamá durante el Mundial de 2026, según informó este viernes la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

"La opción de poder tener nuestro campamento base cerca de Toronto implica beneficios importantes para nuestra selección, sobre todo entendiendo que nuestros dos primeros juegos son en Toronto", la capital de la provincia canadiense de Ontario, según el secretario general de la FPF, Miguel Zúñiga.

Esta ubicación "limita movimientos largos que pueden afectar la capacidad física de nuestros jugadores" y además "facilita toda la logística y operación alrededor de la selección", agregó, según la información facilitada por la Federación.

La selección de Panamá, que dirige el hispano-danés Thomas Christiansen, exfutbolista de, entre otros, Barcelona, Sporting de Gijón, Osasuna, Oviedo o Villarreal, debutará en la vigésima tercera edición del Mundial el 17 de junio frente a Ghana y volverá a jugar el 23 de junio contra Croacia, ambos compromisos correspondientes al Grupo L y programados en Toronto.

Posteriormente, la delegación panameña viajará a Nueva York, donde cerrará la fase de grupos el 27 de junio frente a Inglaterra.

El director de Selecciones Nacionales de la FPF, Christian Núñez, dijo que "logísticamente" el Nottawasaga Training Site "era la mejor opción para Panamá" al tener dos partidos en Toronto.

"Eso nos garantizaba que nuestros movimientos sean mínimos", apostilló.

Según detalló la FPF, el complejo cuenta con el Nottawasaga Inn Resort and Conference Centre como hotel de concentración, además de canchas de entrenamiento, gimnasio, piscina, centro médico, oficinas, salas de reuniones y espacios para conferencias de prensa.

"Deportivamente, de los 66 campamentos bases de FIFA sólo cuatro cumplían con las condiciones que tiene este campamento, con cancha y hotel en el mismo lugar, lo cual es clave para el cuerpo técnico", explicó Núñez. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Bakkali, Kipruto, Alemeshete y Forero, favoritos en la carrera de Jaén

Infobae

Un quinto puesto para el almeriense Miguel Blancpain en su debut como entrenador

Infobae

El lateral Diego Laxalt ficha por el Peñarol

Infobae

Celta y Girona acuerdan el traspaso de Fran Beltrán

Infobae

La plata pierde el nivel de los 90 dólares tras una semana de máximos históricos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una madre deshereda a su

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

Juan Herrero Guerrera, uno de los diez fugitivos más buscados de España, detenido en Nicaragua por delitos de corrupción de menores y extorsión

Álvarez de Toledo (PP) afirma que Delcy Rodríguez “no es la presidenta legítima democrática de Venezuela”, sino “una torturadora, una corrupta y una faldera de Donald Trump”

El PSOE se mantiene en la primera encuesta del CIS de 2026 con el 31,7% de los votos y 8,7 puntos de distancia respecto al PP

ECONOMÍA

El campo se moviliza en

El campo se moviliza en enero con el foco en la PAC, Mercosur y el alza de costes: “Somos una moneda de cambio para la Unión Europea”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Carlos Cuerpo, el ministro preferido de los españoles y el único que aprueba en la encuesta del CIS

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 16 enero

DEPORTES

Zidane revela las claves de

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”