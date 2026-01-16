La Panamá de Christiansen fijará su base en el Nottawasaga Training Site de Ontario

Ciudad de Panamá, 16 ene (EFE).- La FIFA ha asignado el Nottawasaga Training Site, situado en la ciudad canadiense de New Tecumseth (Ontario), como campamento base y sede operativa de Panamá durante el Mundial de 2026, según informó este viernes la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

"La opción de poder tener nuestro campamento base cerca de Toronto implica beneficios importantes para nuestra selección, sobre todo entendiendo que nuestros dos primeros juegos son en Toronto", la capital de la provincia canadiense de Ontario, según el secretario general de la FPF, Miguel Zúñiga.

Esta ubicación "limita movimientos largos que pueden afectar la capacidad física de nuestros jugadores" y además "facilita toda la logística y operación alrededor de la selección", agregó, según la información facilitada por la Federación.

La selección de Panamá, que dirige el hispano-danés Thomas Christiansen, exfutbolista de, entre otros, Barcelona, Sporting de Gijón, Osasuna, Oviedo o Villarreal, debutará en la vigésima tercera edición del Mundial el 17 de junio frente a Ghana y volverá a jugar el 23 de junio contra Croacia, ambos compromisos correspondientes al Grupo L y programados en Toronto.

Posteriormente, la delegación panameña viajará a Nueva York, donde cerrará la fase de grupos el 27 de junio frente a Inglaterra.

El director de Selecciones Nacionales de la FPF, Christian Núñez, dijo que "logísticamente" el Nottawasaga Training Site "era la mejor opción para Panamá" al tener dos partidos en Toronto.

"Eso nos garantizaba que nuestros movimientos sean mínimos", apostilló.

Según detalló la FPF, el complejo cuenta con el Nottawasaga Inn Resort and Conference Centre como hotel de concentración, además de canchas de entrenamiento, gimnasio, piscina, centro médico, oficinas, salas de reuniones y espacios para conferencias de prensa.

"Deportivamente, de los 66 campamentos bases de FIFA sólo cuatro cumplían con las condiciones que tiene este campamento, con cancha y hotel en el mismo lugar, lo cual es clave para el cuerpo técnico", explicó Núñez. EFE