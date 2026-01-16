Espana agencias

La obra de la compositora mexicana Gabriela Ortiz llega al Palau de la Música

Barcelona, 16 ene (EFE).- Attacca Quartet y Frames Percussion interpretarán obra de la compositora mexicana Gabriela Ortiz en dos conciertos en Palau de la Música Catalana de Barcelona los días 23 y 27 de enero, respectivamente.

Así, el ciclo Palau Fronteres empieza 2026 con dos conciertos que vuelven a llevar al escenario modernista obra de la mexicana Gabriela Ortiz, compositora invitada del Palau la temporada 2025-26.

El primer concierto será el viernes 23 de enero y supondrá el estreno, en Cataluña, de la obra 'Mujer ángel', coencargo del Palau a la compositora, interpretada por el cuarteto de cuerda Attacca Quartet.

El cuarteto con sede en Nueva York, integrado por Amy Schroeder y Domenic Salerni a los violines, Nathan Schram a la viola y Andrew Yee al violonchelo, y ganador de dos premios Grammy, presentará el próximo viernes una panorámica de la música actual norteamericana con un repertorio que, solo con una excepción, está formado por obras creadas por mujeres.

Entre ellas, y como toque hispano al programa, destaca 'Mujer ángel', la obra de Gabriela Ortiz encargada por el Palau junto al Carnegie Hall, The Phillips Collection y el Centro Nacional de Difusión Musical, que fue estrenada el 17 de marzo pasado a Madrid.

'Mujer ángel' se inspira en una icónica fotografía de la artista Graciela Iturbide que muestra una mujer de la comunidad seri atravesando el desierto de Sonora con un radiocasete en las manos.

Pocos días después, el martes 27 de enero, será el turno de Frames Percussion, formación residente del Palau desde la temporada anterior, que interpretará dos fragmentos de 'Liquid borders' de Ortiz.

Esta segunda velada presentará un programa para percusión y electrónica en vivo, a cargo de Itziar Viloria, vertebrado por compositores contemporáneos de origen hispanoamericano.

De Ortiz interpretarán' Liquid city' y 'Liquid desert', que forman parte de 'Liquid borders', una reflexión sonora sobre las consecuencias personales y socioculturales de la creación y el endurecimiento de las fronteras políticas. EFE

