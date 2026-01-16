Espana agencias

La llama paralímpica recorrerá Italia y culminará en la Arena de Verona

Roma, 16 ene (EFE).- La organización de los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 presentó este viernes el recorrido de la llama paralímpica, que viajará por toda Italia y culminará el 6 de marzo en la Arena de Verona (norte), sede de la ceremonia inaugural y primer recinto Patrimonio de la Humanidad en acogerla.

"Es un recorrido que habla a todo el país, que involucra a territorios, instituciones y ciudadanos en un gran abrazo colectivo. La antorcha se convertirá en el símbolo de una Italia que cree en el mérito, el coraje y la capacidad de superar cualquier límite", afirmó en un comunicado el presidente de la Fundación Milán-Cortina, Giovanni Malagó.

La llama, que se encenderá el 24 de febrero, como manda la tradición, en Stoke Mandeville (Reino Unido), cuna histórica del movimiento paralímpico, recorrerá más de 2.000 kilómetros a través de Italia e involucrará a 501 portadores.

La primera etapa del recorrido será Turín (norte), en un trayecto que rendirá homenaje a la historia paralímpica del país, desde la primera edición de los Juegos Paralímpicos en Roma en 1960 hasta Turín 2006.

Desde esta ciudad del norte, la llama emprenderá su recorrido a través de cinco eventos denominados "Flame Festival", que la llevarán por distintas ciudades de toda Italia: desde Milán, Bolzano, Trento y Trieste, en el norte del país, hasta Roma, en el centro, y Bari y Nápoles, en el sur.

El 3 de marzo, las cinco llamas procedentes del festival llegarán a Cortina d’Ampezzo, convergiendo en la ceremonia de unión y dando vida a una única llama paralímpica.

Tras esta ceremonia, el 4 de marzo la llama recorrerá las calles de diversas localidades hasta llegar a Venecia, donde se celebrará la primera celebración de la etapa, y un día después pondrá rumbo a Padua para la segunda celebración, "llevando entusiasmo y participación a lo largo de todo el Véneto (norte)".

El 6 de marzo, la llama concluirá su viaje en la Arena de Verona, primera vez que un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO acogerá la apertura de los Juegos Paralímpicos, "escribiendo una nueva página en la historia de los juegos".

Además, la organización ha preparado diversos eventos con el objetivo de llevar al país "un mensaje fuerte y compartido de unidad e inclusión".

"El viaje de la llama paralímpica es un relato en movimiento, un hilo luminoso que une territorios, historias y personas. Cada etapa está pensada como un momento de encuentro auténtico, capaz de dejar huella y ampliar el abrazo de los juegos", declaró por su parte la directora de ceremonias de la Fundación Milán-Cortina 2026. EFE

