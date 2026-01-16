La Fiscalía cree que unos pantallazos no pueden servir de base para investigar a Landaluce

Algeciras (Cádiz), 16 ene (EFE).- La fiscal de la Sala de Penal del Tribunal Supremo ha considerado que "los pantallazos" de un chat de WhatsApp en el que dos concejalas de Algeciras (Cádiz) relataban supuestas situaciones de acoso por parte del alcalde, José Ignacio Landaluce, no pueden servir de base para abrir una investigación penal.

"No se sabe siquiera en qué circunstancias tienen lugar (las conversaciones) y cómo se han obtenido", ha explicado la fiscal María Ángeles Garrido Lorenzo en el decreto de archivo del caso firmado el pasado 9 de enero y al que ha tenido acceso EFE.

En él, ha indicado que no puede atenderse "a la construcción de sendos delitos de acoso o abuso, sin denuncia ni declaración alguna de doña Eva y doña Susana, cuyas conversaciones, se supone que referidas al denunciado, no se sabe siquiera en qué circunstancias tienen lugar y cómo se han obtenido".

Se refiere a las capturas de un chat denominado 'Francescas de M.', en el que participaban al menos tres concejalas en aquel momento del PP del Ayuntamiento de Algeciras: Eva Pajares Ruiz (actual delegada de Salud y Consumo de la Junta en el Campo de Gibraltar), Susana Pérez Custodio (que sigue siendo concejala) y Laura Ruiz Gutiérrez, que fue cesada de este cargo en 2021, tras ser condenada por publicar un anuncio de contenido sexual en una página de contactos con el nombre y el teléfono del abogado de su exmarido.

En ese chat, Eva Pajares contaba que el alcalde, en aquel momento del PP, para apartarla de la mesa del chocolate, le "tocó el culo delante de todo el mundo" y Susana Pérez Custodio describía cómo en una reunión le había "metido mano por debajo de la mesa y se ha dado cuenta todo el mundo".

Estos mensajes salieron a la luz el 28 de octubre de 2024 cuando el eurodiputado de Se Acabó la Fiesta Alvise Pérez publicó en su canal de Telegram capturas de estas conversaciones.

Estas también llegaron al teléfono de Isabel María Beneroso, del PSOE de Algeciras, a quien se las mandó el dirigente del PP de la ciudad Luis Ángel Fernández Rodríguez, por si ayudaban a "la idea de cargarnos a Landaluce".

Tanto Susana Pérez Custodio como Eva Pajares han negado haber vivido situaciones de acoso sexual por parte del alcalde y líder del PP en la ciudad.

La fiscal tampoco ha aprecidado indicios de los delitos de malversación de caudales públicos y tráfico de influencias que la denuncia del PSOE señalaba en las contrataciones como personal eventual del Ayuntamiento de Laura Ruiz Gutiérrez y de la excónyuge del dirigiente del PP Luis Ángel Fernández Rodríguez.

El PSOE sospecha que esas contratacione "pudieron haberse realizado con la finalidad de impedir" la divulgación de los mensajes de WhatsApp "o informaciones" relativas a los supuestos episodios de acoso o abuso sexual por parte de Landaluce.

En su escrito, la fiscal, señala en cambio que las dos contrataciones se realizaron "dentro de una provisión de plazas del Ayuntamiento de Algeciras, ya presupuestadas, con los informes pertinentes de los responsables de dicho consistorio".

Por ello la fiscal ha acordado el archivo de las diligencias "sin perjuicio de la aportación de pruebas válidas que pudieran constituir material suficiente en el que apoyar una investigación".

El PSOE de Algeciras ha apuntado que este decreto la Fiscalía del Tribunal Supremo "no ha dicho que el señor Landaluce sea inocente ni culpable, simplemente que de momento no entra a investigar" y que la próxima semana ampliará la denuncia aportando "los nuevos medios de prueba que aparecieron con posterioridad al registro de nuestra denuncia".

Lanzaluce, que sigue siendo alcalde de Algeciras y senador -ahora en el Grupo Mixto- se dio de baja en el PP tras la formalización de la denuncia del PSOE. EFE