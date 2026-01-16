Espana agencias

La facturación de la industria se redujo un 2,5 % en noviembre

Madrid, 16 ene (EFECOM).- La cifra de negocios de la industria disminuyó de media un 2,5 % en noviembre del año pasado en comparación con el mismo mes de 2024, según los datos que este viernes ha difundido el Instituto Nacional del Estadística (INE).

Corregidos los efectos estacionales, la facturación industrial descendió un 1,6 % en tasa interanual, la mayor bajada desde enero de 2024.

Por destino geográfico de las ventas, todos los mercados presentaron en el penúltimo mes del año tasas anuales negativas, especialmente en la zona euro, con una caída del 6,9 %.

Por comunidades autónomas, la cifra de negocios aumentó respecto a noviembre de 2024 solo en tres: Comunidad Valenciana (5,1 %), Cantabria (3,9 %) y Canarias (2,4 %).

Los mayores descensos se produjeron en Baleares (20,2 % menos), Asturias (11,4 %) y Murcia (5,9 %). EFECOM

