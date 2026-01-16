Espana agencias

La deuda pública baja en noviembre al 101,5 % del PIB pero roza los 1,7 billones de euros

Guardar

Madrid, 16 ene (EFECOM).- La deuda pública se redujo hasta el 101,5 % del producto interior bruto (PIB) en noviembre, dos décimas menos que el mes anterior (101,7 %), aunque el importe aumentó hasta los 1,698 billones de euros, de acuerdo con los datos publicados este viernes por el Banco de España.

Si se compara con el mismo mes de 2024, la deuda pública se redujo ocho décimas en ratio de PIB, desde el 102,3 % de 2024; aunque subió en cantidad, un 4,7 %, desde los 1,622 billones de euros de noviembre de 2024.

La deuda en la Administración central se situó en 1,549 billones de euros, equivalentes al 92,5 % del PIB; mientras que la de las administraciones de la Seguridad Social aumentó hasta los 136.178 millones, el 8,1 % del PIB.

La deuda de las comunidades autónomas ha permanecido prácticamente estable respecto al mes anterior en los 339.131 millones de euros, que equivalen al 20,3 % del PIB; al igual que la de las corporaciones locales, que se sitúa en los 22.049 millones de euros (el 1,3 % del PIB). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Brabec gana la etapa y es el nuevo líder, con el español Tosha Schareina tercero

Infobae

Esteve: "Cuando abandonas es difícil sacar lecturas positivas, porque quieres correr"

Infobae

El Liverpool recibe a Salah con los brazos abiertos

Infobae

El Emirates Great Britain, a revalidar su título de Sail GP en Perth

Infobae

El rebote y los triples marcan el Andorra-Breogán

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico se queda con

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado: “No pidas una excedencia en tu trabajo sin saber esto”

Precio del oro en España hoy viernes 16 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 16 enero

Carlos Melio, abogado: “Si has tenido un accidente laboral no solo tienes derecho a la baja médica”

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula