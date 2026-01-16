Espana agencias

La Bolsa mexicana gana un 0,74 % y alcanza nuevo máximo histórico con 67.141,11 unidades

Ciudad de México, 16 ene (EFECOM).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) anotó este viernes un avance del 0,74 %, con lo que acumuló una ganancia semanal del 1,63 %, hilando dos semanas de avances y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) se ubicó en las 67.141,11 unidades, alcanzando un nuevo máximo histórico.

"El IPC de la BMV cerró la semana con una ganancia de 1,63 %, hilando dos semanas de avances y alcanzando un nuevo máximo histórico de 67.141,11 puntos”, comentó a EFE la directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, Gabriela Siller.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, resaltaron los avances de las emisoras: Orbia Advance (+9,88 %), Banorte (+8,73 %), Industrias Peñoles (+7,93 %), Grupo México (+6,03 %) y Megacable (+5,82 %).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, destacó que, con este movimiento, el rendimiento acumulado de 2026 se ubica en +4,4 %.

"De las 35 emisoras que integran el IPC, 18 registraron ganancias frente al viernes previo", señaló el experto, quien añadió que Becle, OMA y GAP "concentraron los retrocesos más destacados".

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,06 % frente al dólar, al cotizar en 17,64 unidades por billete verde, frente a los 17,65 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 240,5 millones de títulos por un importe de 17.404 millones de pesos (unos 987,4 millones de dólares).

De las 716 firmas que cotizaron en la jornada, 290 terminaron con sus precios al alza, 396 tuvieron pérdidas y 30 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la cervecera Anheuser-Busch InBev (ANB), con el 3,34 %; de la empresa de logística Grupo Traxión (TRAXION A), con el 3,07 %, y del gigante de telecomunicaciones América Móvil (AMX B), con el 2,79 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la empresa de productos domésticos Grupo Vasconia (VASCONI), con el -10,99 %; de la Corporación Mexicana de Restaurantes (CMR B), con el -5,23 %, y de la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE B), con el -4,38 %. EFECOM

La Audiencia de Madrid niega

La Audiencia de Madrid niega la nacionalidad española a una mujer sefardí residente en Estados Unidos al considerar “insuficiente” el certificado que acredita su origen

España gana por cuarto año consecutivo los Music Moves Europe 2026, los Grammy para artistas emergentes en Europa y la antesala de estrellas como Dua Lipa

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

Juan Herrero Guerrera, uno de los diez fugitivos más buscados de España, detenido en Nicaragua por delitos de corrupción de menores y extorsión

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

La empresa española Indra gestionará los accesos al transporte público de Londres con un acuerdo de 1.000 millones de euros

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El campo se moviliza en enero con el foco en la PAC, Mercosur y el alza de costes: “Somos una moneda de cambio para la Unión Europea”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 enero

Zidane revela las claves de

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”