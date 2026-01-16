Espana agencias

La Bolsa española cae el 0,13 % tras la apertura y pone en riesgo los 17.600 puntos

Madrid, 16 ene (EFECOM).- La Bolsa española cae el 0,13 % tras la apertura de este viernes y pone en riesgo los 17.600 puntos, en una jornada negativa para toda Europa, a pesar de la tendencia positiva a la que apuntan los futuros sobre los principales índices de Wall Street.

A las 9:10 horas, el IBEX 35, el principal selectivo español, cotiza en los 17.616,4 puntos, tras dejarse ese 0,13 %. Las ganancias del año se reducen al 1,78 %.

En el selectivo, Repsol lidera las pérdidas, al bajar el 1,02 %; seguido de Amadeus, el 0,75 %.

En el lado contrario, Indra sube el 2,94 %, después de conocerse que se ha adjudicado la gestión de los sistemas de venta y control de accesos ('ticketing') de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana por un importe ampliable a 975 millones de euros, lo que supone uno de los mayores contratos de su historia.

Además de Repsol, del resto de grandes valores, Telefónica baja el 0,59 %; Santander, el 0,55 %; BBVA, el 0,48 %, ; Iberdrola, el 0,11 %, mientras que Inditex avanza el 0,36 %.

La Bolsa española, en sintonía con el resto de Europa, ha abierto hoy a la baja, a pesar de la tendencia positiva que adelanta Wall Street.

El IBEX 35 ya cerró ayer con una caída del 0,3 % después de los máximos históricos del miércoles, mientras que Wall Street acabó en verde impulsado por los avances en los sectores tecnológico y bancario.

Y ello, tras conocerse resultados positivos de Goldman Sachs y Morgan Stanley, mientras que en el plano tecnológico destacó la taiwanesa TSMC, que sumó otro trimestre récord. El mercado también celebró el nuevo acuerdo comercial entre EE. UU. y Taiwán, que los inversores tomaron como una señal de confianza en la expansión de la inteligencia artificial.

Los expertos indican que las "fuertes ganancias de TSMC" han reactivado el apetito por todo lo ligado a inteligencia artificial.

Pese a ello, en Asia, el Nikkei de Tokio ha perdido el 0,32 % por la recogida de beneficios tras alcanzar récord, mientras que la Bolsa de la Bolsa de Shanghái ha caído el 0,26 %.

En Europa, donde el euro sube a 1,161 dólares, las principales bolsas han arrancado en negativo, aunque con ligeras caídas. Milán cede el 0,18 %; Fráncfort, el 0,17 %; Londres, el 0,14 %; y París, el 0,02 %.

En la agenda del día solo destacan hoy las lecturas finales de inflación de Alemania (se mantuvo en el 2,2 % en 2025) e Italia de diciembre, mientras que en Estados Unidos se conocerán las cifras de la producción industrial del último mes de 2025.

En otros mercados, el Brent, el crudo de referencia de Europa, sube el 0,08 %, hasta los 63,82 dólares, después de caer en la víspera un 4,15 % al reducirse los temores de un ataque inminente de Estados Unidos contra Irán.

El oro baja el 0,24 % (4.606,24 dólares) y la plata el 1,67 % (90,89 dólares).

En el mercado de deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,212 %. EFE

