La Bolsa española abre con pérdidas del 0,27 % pese a fuerte subida del sector tecnológico

Madrid, 16 ene (EFECOM).- La Bolsa española ha abierto este viernes con una caída del 0,27 %, a pesar del fuerte repunte del sector tecnológico y que propició el cierre en positivo de Wall Street en la víspera, a la espera de que en la jornada se conozcan los datos finales de la inflación en Alemania e Italia.

En los primeros compases de sesión, el IBEX 35, el principal selectivo español, cotiza en los 17.595,9 puntos, tras dejarse ese 0,27 %. Las ganancias del año se reducen al 1,66 %.

En otros mercados, el Brent, el crudo de referencia de Europa, sube el 0,11 %, hasta los 63,84 dólares, después de caer en la víspera un 4,15 % al reducirse los temores de un ataque inminente de Estados Unidos contra Irán. El oro baja el 0,20 % (4.607,56 dólares) y la plata el 1,67 % (90,89 dólares). EFE

