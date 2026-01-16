La Bolsa de Shanghái cae un 0,26 % y la de Shenzhen un 0,18 %

Shanghái (China), 16 ene (EFECOM).- El índice de referencia de la Bolsa de Shanghái cayó este viernes un 0,26 %, tras perder 10,69 puntos, hasta los 4.101,91.

Por su parte, el parqué de Shenzhen se dejó 25,65 unidades (-0,18 %) y finalizó con 14.281,08. EFECOM