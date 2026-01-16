La Bolsa de São Paulo cae un 0,46 % pero termina la semana en verde

São Paulo, 16 ene (EFECOM).- La Bolsa de São Paulo cayó este viernes un 0,46 % impactada por los avances de la actividad económica de Brasil, pero logró terminar la semana en verde con una apreciación acumulada del 0,87 % impulsada por los dos nuevos récords obtenidos en los últimos cinco días.

El Ibovespa, principal índice de referencia del mayor mercado bursátil de América Latina, terminó la sesión en 164.799 puntos.

Los operadores fueron sorprendidos con el índice de la actividad económica del país en noviembre informado este viernes por el Banco Central, pues creció un 0,7 % frente a octubre y volvió a una senda positiva tras dos caídas consecutivas.

El mercado esperaba que el índice, considerado una previa del PIB, se mantuviera en torno al 0,4 %, como en los dos meses anteriores, pero casi que duplicó las previsiones, lo que avivó las dudas sobre una posible reducción en enero de la tasa básica de interés por parte del Emisor, situada en el 15 % anual, su nivel más alto en dos décadas.

También pesaron las pérdidas de las acciones de la gigante minera Vale (-0,63 %), uno de sus principales valores, por la caída de los precios internacionales del hierro.

Los papeles de Petrobras, en cambio, pudieron recuperar este viernes algo del detrimento sufrido en los últimos días y sus preferenciales se apreciaron un 0,79 % y estuvieron entre las más vendidas de la jornada.

Las mayores ganancias fueron para la cadena de agua potable Copasa MG, cuyos títulos avanzaron un 2,4 %, seguidos de los de la cadena de supermercados Assai (+2,19 %).

Las pérdidas estuvieron encabezadas por las acciones de la compañía de turismo CVC (-11,85 %) y las de la compañía de alquiler de camiones Vamos (-8,08 %).

En el mercado de divisas, el real se mantuvo prácticamente estable con una leve depreciación de 0,08 % frente al dólar, que terminó cotizado a 5,372 para la compra y a 5,373 para la venta, en el tipo de cambio comercial brasileño.

En las cinco sesiones de la semana el real acumuló una depreciación de 0,18 %.

El volumen negociado este viernes en la Bolsa de São Paulo superó los 33.850 millones de reales (6.303 millones de dólares o 5.459 millones de euros), en más de 4,02 millones de operaciones financieras, según los resultados al cierre de la sesión. EFECOM