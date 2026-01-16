Junts no acudirá a la ronda de reuniones de Sánchez con los partidos en Moncloa

Madrid, 16 ene (EFE).- Junts no acudirá a la ronda de reuniones que comenzará el próximo lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los representantes de los grupos parlamentarios para analizar la posible participación de tropas españolas en una hipotética misión de paz en Ucrania.

Fuentes del Ejecutivo han informado a EFE de que el gabinete del jefe del Ejecutivo ha estado en contacto con los representantes de la formación independentista y han comunicado que se dan por informados y su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, no participará en esa ronda de encuentros.

El Gobierno ha comunicado oficialmente este viernes el calendario de las reuniones ya cerradas con los representantes de los grupos y que comenzará el lunes a las 18:00 horas, cuando Sánchez recibirá al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Al día siguiente, se reunirá con la portavoz del grupo parlamentario Sumar, Verónica Martínez Barbero, y con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; mientras que el jueves lo hará con la portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurúa; y con la del PNV, Maribel Vaquero.

Las reuniones con los representantes del resto de partidos con presencia en el Congreso están aún pendientes de concretarse.

El Gobierno ha explicado que esta ronda no es necesario que solvente en dos o tres días seguidos, como en otras ocasiones, debido a que el objetivo de la reunión no es tratar una cuestión de urgencia, sino analizar una posible presencia de militares españoles en una hipotética misión de paz para la que tendría que haber previamente un acuerdo de alto el fuego entre Rusia y Ucrania.

Pero en la ronda no se hablará solo de este asunto, ya que Feijóo ha avanzado que trasladará a Sánchez su rechazo al nuevo modelo de financiación autonómica, y Barbero que abordará también las nuevas medidas en materia de alquiler de vivienda avanzadas por el jefe del Ejecutivo y a las que se opone Sumar. EFE