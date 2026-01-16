Julio Iglesias niega haber "abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer"

Redacción Internacional, 16 ene (EFE).- El cantante Julio Iglesias ha negado este viernes las acusaciones realizadas por dos exempleadas, quienes han asegurado que el artista abusó sexualmente de ellas.

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer", asegura el artista en un comunicado publicado en su perfil de Instagram.

Esta es la primera vez que el cantante responde directamente a estas acusaciones, reveladas el martes en una investigación realizada por dos medios de comunicación, después de los comentarios realizados por el entorno del artista a la revista 'Hola!' en los que manifestó que todo se va aclarar y que está preparando su defensa. EFE