Jagiellonia-Fiorentina y Zrinjski-Palace, en la eliminatoria previa a octavos de final

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- El Fiorentina se enfrentará al Jagiellonia polaco y el Crystal Palace al Zrinjski bosnio en la eliminatoria previa a los octavos de final de la Liga Conferencia, de la que está exento el Rayo Vallecano, tras finalizar quinto y entre los ocho primeros de la tabla en la fase liga.

Omonoia-Rijeka, Noah-AZ Alkmaar, Drita-Celje, KuPS Kuopio-Lech Poznań, Shkëndija-Samsunspor y Sigma Olomouc-Lausana completan los emparejamientos de esta ronda intermedia, que disputan los equipos clasificados entre el noveno y el vigésimo cuarto en el tramo anterior de liga, según deparó el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon, en Suiza.

Los partidos se disputarán los próximos 19, la ida, y 26 de febrero, la vuelta.

Fiorentina, Rijeka, Crystal Palace, AZ Alkmaar, Celje, Lausana, Samsunspor y Lech Poznan jugarán el segundo duelo en casa por su condición de cabezas de serie por su mejor posición en la fase liga.

Los ganadores de cada eliminatoria se sumarán en el cuadro de octavos se final a los ocho primeros clasificados de la fase liga (Estrasburgo, Rakow, AEK Atenas, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Shakhtar Donetsk, Mainz y AEK Larnaca, por ese orden de la tabla). El sorteo de esa ronda y las siguientes será el 27 de febrero próximo.

En el caso del Rayo Vallecano, sus rivales de octavos están limitados a cuatro opciones: Lech Poznan, Samsunspor, KuPS Kuopio y Shkendija, que fueron undécimo, duodécimo, vigésimo primero y vigésimo segundo, respectivamente, en la fase liga.

Dependiendo de los marcadores de esta ronda y el sorteo de los octavos de final, uno de ellos será el oponente del conjunto madrileño en el siguiente tramo del torneo.

Los octavos de final de la Liga Conferencia se disputarán los días 12 y 19 de marzo, los cuartos de final están fijados para el 9 y 16 de abril, las semifinales para el 30 de abril y el 7 de mayo y la final se jugará en la ciudad alemana de Leipzig el próximo 27 de mayo.

- Emparejamientos de la ronda previa de octavos de final:

KuPS Kuopio (FIN)-Lech Poznań (POL).

Zrinjski (ΒΙΗ)-Crystal Palace (ING).

Sigma Olomouc (CZE)-Lausana (SUI).

Shkëndija (MKD)-Samsunspor (TUR).

Noah (ARM)-AZ Alkmaar (NED).

Jagiellonia (POL)-Fiorentina (ITA).

Drita (KOS)-Celje (SLO).

Omonoia (CYP)-Rijeka (CRO). EFE