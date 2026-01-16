Espana agencias

Investigan un supuesto fraude con fondos europeos y varios detenidos en Guayana francesa

Bruselas, 16 ene (EFE).- La Fiscalía Europea investiga un presunto fraude relacionado con la construcción de una infraestructura turística financiada por la Unión Europea (UE) en Guayana francesa, donde se han realizado varias detenciones y registros.

La investigación, dirigida por la Fiscalía desde París (Francia), pretende esclarecer si se produjeron conductas fraudulentas en la financiación de un proyecto que recibió 4,9 millones de euros en subvenciones de la UE, informó este viernes el órgano fiscal europeo en un comunicado.

La financiación de la infraestructura turística forma parte del programa de ultramar del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que apoya iniciativas europeas de desarrollo regional y empresarial, señala la Fiscalía, encargada de perseguir los delitos que atentan contra los intereses financieros de la UE.

En una operación coordinada con la policía judicial guyanesa los días 13 y 14 de enero, se realizaron varios registros en la zona oeste del departamento francés de ultramar y un número indeterminado de personas fueron interrogadas y detenidas.

Algunas de las personas arrestadas permanecen aún bajo custodia policial.

Por el momento, la investigación continúa en curso, indicó la Fiscalía, que recordó que se presume la inocencia de toda persona hasta que los tribunales competentes demuestren su culpabilidad. EFE

EFE

