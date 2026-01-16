Espana agencias

Interceptados 17 inmigrantes en una patera en Formentera y otros 55 en Mallorca

(Actualiza la información NA5293 con datos de una nueva patera en Baleares)

Palma, 16 ene (EFE).- La Guardia Civil y Salvamento Marítimo han rescatado este viernes a 27 inmigrantes en una patera al suroeste de Mallorca y han interceptado a otros 28 al sureste de Mallorca y a un grupo de 17 en Formentera.

El rescate en el mar ha sido a las 5.41 horas de la madrugada a 5,3 millas al suroeste de Mallorca, ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

En cuanto a las 17 personas de origen subsahariano, han sido interceptadas a las 8.40 horas tras alcanzar en un bote la zona de es Caló de Formentera.

Además, a las 17:50 horas de este viernes han sido localizadas 28 personas de origen subsahariano que han arribado en una embarcación a Cala Ferrera, en Santanyí (Mallorca).

Estas tres pateras se suman a las tres rescatadas la pasada madrugada con 79 inmigrantes en aguas de Cabrera.

Con estas últimas embarcaciones, en lo que va de año han sido localizadas 18 pateras en Baleares, con un total de 384 inmigrantes, según el recuento de EFE a partir de los datos del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

El último informe quincenal de 2025 del Ministerio del Interior recoge que en todo el año llegaron a Baleares 7.321 personas en 401 pateras procedentes de Argelia, lo que representa un aumento del 24,5 % en el número de inmigrantes y un incremento de casi el 15 % en el volumen de embarcaciones en comparación con 2024. EFE

