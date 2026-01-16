Espana agencias

Indra sube un 0,69 % tras escalar más de un 6 % por un acuerdo de transporte con Londres

Guardar

(Actualiza la EC5448 con el cierre de la bolsa)

Madrid, 16 ene (EFECOM).- Indra, que ha llegado a subir más del 6 % tras lograr un acuerdo con Transportes de Londres para gestionar todo el sistema de billetes de la red de transporte público por cerca de 1.000 millones de euros, lo que supone uno de los mayores contratos de su historia, cierra su ascenso en bolsa en menos del 1 %.

Al cierre del parqué de Madrid, los títulos de la multinacional española subieron un 0,69 % hasta los 58,25 euros por acción.

Después de llegar a los 61,50 euros a las 11.27 horas (10.27 GMT) y registrar una subida de más del 6,2 % respecto al cierre de mercado del jueves, Indra obtuvo su máximo histórico intradía.

A las 14.30 horas de este viernes, los títulos de la compañía eran los segundos que más revalorizaban del principal selectivo español, IBEX 35, al ascender un 2,77 %, pero tras el cierre del mercado, la empresa se situó en la posición número 11.

En lo que va de año, Indra registra la mayor revalorización de las empresas del IBEX, superior al 20 %.

Este viernes, Indra se ha adjudicado la gestión de los sistemas de venta y control de accesos ('ticketing') de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana por un importe ampliable a 975 millones de euros, y alcanza también su mantenimiento y evolución hasta 2034.

El importe de la operación es de 605 millones de euros (524 millones de libras esterlinas), ampliable hasta los citados 975 millones de euros (845 millones de libras), según ha indicado la propia compañía este viernes a través de un comunicado.

El analista de XTB Javier Cabrera ha destacado que el acuerdo logrado por Indra con Transportes de Londres es una buena noticia al demostrar que además del segmento de defensa las restantes líneas de negocios de la compañía son competitivas en sus respectivos mercados.

Cabrera ha apuntado que aunque la negociación para lograr el acuerdo con Transportes de Londres ya era conocida para el mercado, se encontraba momentáneamente bloquedada, y tras lograr el mismo supondrá una fuente de ingresos para Indra. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Bolsa de Londres cierra casi plana (-0,04 %) y cierra en rojo una semana de récord

Infobae

La Fiscalía cree que unos pantallazos no pueden servir de base para investigar a Landaluce

Infobae

Los españoles Olivia Smart y Tim Dieck se clasifican para la danza libre en 10ª posición

Infobae

Baskonia, Tenerife y Unicaja podrían lograr los tres últimos billetes este fin de semana

Infobae

Funes: "El Córdoba, por lo civil o por lo criminal, te lleva a un partido complicado"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una madre deshereda a su

Una madre deshereda a su hija justo tres meses antes de morir presionada por el abuelo: ella recupera la legítima en los tribunales

Seis años de prisión por adoctrinar en la yihad desde Melilla: la Justicia condena a dos hombres por difundir propaganda en redes sociales y a través de reuniones presenciales

Juan Herrero Guerrera, uno de los diez fugitivos más buscados de España, detenido en Nicaragua por delitos de corrupción de menores y extorsión

Álvarez de Toledo (PP) afirma que Delcy Rodríguez “no es la presidenta legítima democrática de Venezuela”, sino “una torturadora, una corrupta y una faldera de Donald Trump”

El PSOE se mantiene en la primera encuesta del CIS de 2026 con el 31,7% de los votos y 8,7 puntos de distancia respecto al PP

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 16 enero

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Carlos Cuerpo, el ministro preferido de los españoles y el único que aprueba en la encuesta del CIS

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 16 enero

El precio de la luz en España para este 17 de enero

DEPORTES

Zidane revela las claves de

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”