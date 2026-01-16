Indra sube un 0,69 % tras escalar más de un 6 % por un acuerdo de transporte con Londres

(Actualiza la EC5448 con el cierre de la bolsa)

Madrid, 16 ene (EFECOM).- Indra, que ha llegado a subir más del 6 % tras lograr un acuerdo con Transportes de Londres para gestionar todo el sistema de billetes de la red de transporte público por cerca de 1.000 millones de euros, lo que supone uno de los mayores contratos de su historia, cierra su ascenso en bolsa en menos del 1 %.

Al cierre del parqué de Madrid, los títulos de la multinacional española subieron un 0,69 % hasta los 58,25 euros por acción.

Después de llegar a los 61,50 euros a las 11.27 horas (10.27 GMT) y registrar una subida de más del 6,2 % respecto al cierre de mercado del jueves, Indra obtuvo su máximo histórico intradía.

A las 14.30 horas de este viernes, los títulos de la compañía eran los segundos que más revalorizaban del principal selectivo español, IBEX 35, al ascender un 2,77 %, pero tras el cierre del mercado, la empresa se situó en la posición número 11.

En lo que va de año, Indra registra la mayor revalorización de las empresas del IBEX, superior al 20 %.

Este viernes, Indra se ha adjudicado la gestión de los sistemas de venta y control de accesos ('ticketing') de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana por un importe ampliable a 975 millones de euros, y alcanza también su mantenimiento y evolución hasta 2034.

El importe de la operación es de 605 millones de euros (524 millones de libras esterlinas), ampliable hasta los citados 975 millones de euros (845 millones de libras), según ha indicado la propia compañía este viernes a través de un comunicado.

El analista de XTB Javier Cabrera ha destacado que el acuerdo logrado por Indra con Transportes de Londres es una buena noticia al demostrar que además del segmento de defensa las restantes líneas de negocios de la compañía son competitivas en sus respectivos mercados.

Cabrera ha apuntado que aunque la negociación para lograr el acuerdo con Transportes de Londres ya era conocida para el mercado, se encontraba momentáneamente bloquedada, y tras lograr el mismo supondrá una fuente de ingresos para Indra. EFECOM