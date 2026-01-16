Indra sube casi un 4 % en bolsa al lograr la gestión de billetes de trasnportes de Londres

Madrid, 16 ene (EFECOM).- Indra sube este viernes un 4 % en bolsa, después de haber comunicado que ha cerrado un contrato con Transportes de Londres para gestionar todo el sistema de billetes de la red de transporte público por un importe ampliable a 975 millones de euros.

En la primera media hora de sesión, los títulos de Indra se desmarcan del resto de compañías que cotizan en el selectivo español, IBEX 35, al ser los que más ganan, con un alza del 3,98 %, lo que les sitúa en 60,15 euros.

El IBEX 35 ha abierto en rojo, pierde un 0,04 % e intenta mantenerse en los 17.600 puntos, en concreto se encuentra en 17.636,1. EFECOM