Indra gestionará el 'ticketing' del transporte público de Londres por 975 millones

Madrid, 16 ene (EFECOM).- Indra se ha adjudicado la gestión de los sistemas de venta y control de accesos ('ticketing') de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana por un importe ampliable a 975 millones de euros, lo que supone uno de los mayores contratos de su historia.

El contrato adjudicado por Transport for London (TfL) abarca también su mantenimiento y evolución hasta 2034 y su importe es de 605 millones de euros, ampliable hasta los citados 975 millones de euros. Asimismo, el contrato firmado contempla posibles extensiones y opciones hasta 2039, según ha indicado este viernes en un comunicado el grupo español.

Tras un período de transición de casi dos años, Indra será el proveedor único del sistema de 'ticketing' de una red que cubre más de 8.500 autobuses, cerca de 400 estaciones de metro y otras casi 300 correspondientes al Overground, DLR, Elizabeth Line y servicios de tren suburbano; así como 4.000 puntos de venta de tarjetas Oyster, siete centros de atención al cliente y 24 puntos de embarque de ferry. EFECOM