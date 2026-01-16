Espana agencias

Indra aminora alza al 2,77 % tras lograr la gestión de billetes de transportes de Londres

Guardar

(Actualiza la EC5090 con aminoración de la subida en bolsa)

Madrid, 16 ene (EFECOM).- Indra, que ha llegado a subir más del 6 % tras lograr un acuerdo con Transportes de Londres para gestionar todo el sistema de billetes de la red de transporte público por cerca de 1.000 millones de euros, lo que supone uno de los mayores contratos de su historia, aminora la subida en bolsa a menos del 3 %.

A las 14:30 horas de este viernes, los títulos de Indra son los segundos que más suben del selectivo español, IBEX 35, al ascender un 2,77 % hasta 59,45 euros, solo por detrás de Rovi, que avanza el 3,71 %.

En lo que va de año, Indra registra la mayor revalorización de las empresas del IBEX, con el 22,17 %.

Indra se ha adjudicado la gestión de los sistemas de venta y control de accesos ('ticketing') de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana por un importe ampliable a 975 millones de euros, y alcanza también su mantenimiento y evolución hasta 2034.

El importe de la operación es de 605 millones de euros (524 millones de libras esterlinas), ampliable hasta los citados 975 millones de euros (845 millones de libras), según ha indicado la propia compañía este viernes a través de un comunicado.

El analista de XTB Javier Cabrera ha destacado que el acuerdo logrado por Indra con Transportes de Londres es una buena noticia al demostrar que además del segmento de defensa las restantes líneas de negocios de la compañía son competivias en sus respedtivos mercados.

Cabrera ha apuntado que aunque la negociación para lograr el acuerdo con Transportes de Londres ya era conocida para el mercado, se encontraba momentáneamente bloquedada, y tras lograr el mismo supondrá una fuente de ingresos para Indra. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Condenados por adoctrinar en la yihad a jóvenes de Melilla, incluido un niño de 12 años

Infobae

Los españoles gastan en huevos un 17 % más en un año, 4 veces más que la compra en general

Infobae

Arbeloa "volvería a hacer" la misma convocatoria de Albacete

Infobae

Guéhi, muy cerca de fichar por el Manchester City

Infobae

Osasuna, obligado a reaccionar ante un Oviedo en situación crítica

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan Herrero Guerrera, uno de

Juan Herrero Guerrera, uno de los diez fugitivos más buscados de España, detenido en Nicaragua por delitos de corrupción de menores y extorsión

Álvarez de Toledo (PP) afirma que Delcy Rodríguez “no es la presidenta legítima democrática de Venezuela”, sino “una torturadora, una corrupta y una faldera de Donald Trump”

El PSOE se mantiene en la primera encuesta del CIS de 2026 con el 31,7% de los votos y 8,7 puntos de distancia respecto al PP

Investigan una posible agresión sexual en grupo a una mujer en Barcelona

La Policía Nacional advierte: “Si te ha llegado un Bizum de alguien desconocido, cuidado”

ECONOMÍA

Comprobar Super Once: los ganadores

Comprobar Super Once: los ganadores del Sorteo 3 de este 16 enero

El precio de la luz en España para este 17 de enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 16 enero

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 1

DEPORTES

Zidane revela las claves de

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”