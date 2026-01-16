Indra aminora alza al 2,77 % tras lograr la gestión de billetes de transportes de Londres

(Actualiza la EC5090 con aminoración de la subida en bolsa)

Madrid, 16 ene (EFECOM).- Indra, que ha llegado a subir más del 6 % tras lograr un acuerdo con Transportes de Londres para gestionar todo el sistema de billetes de la red de transporte público por cerca de 1.000 millones de euros, lo que supone uno de los mayores contratos de su historia, aminora la subida en bolsa a menos del 3 %.

A las 14:30 horas de este viernes, los títulos de Indra son los segundos que más suben del selectivo español, IBEX 35, al ascender un 2,77 % hasta 59,45 euros, solo por detrás de Rovi, que avanza el 3,71 %.

En lo que va de año, Indra registra la mayor revalorización de las empresas del IBEX, con el 22,17 %.

Indra se ha adjudicado la gestión de los sistemas de venta y control de accesos ('ticketing') de toda la red de transporte público de Londres y su área metropolitana por un importe ampliable a 975 millones de euros, y alcanza también su mantenimiento y evolución hasta 2034.

El importe de la operación es de 605 millones de euros (524 millones de libras esterlinas), ampliable hasta los citados 975 millones de euros (845 millones de libras), según ha indicado la propia compañía este viernes a través de un comunicado.

El analista de XTB Javier Cabrera ha destacado que el acuerdo logrado por Indra con Transportes de Londres es una buena noticia al demostrar que además del segmento de defensa las restantes líneas de negocios de la compañía son competivias en sus respedtivos mercados.

Cabrera ha apuntado que aunque la negociación para lograr el acuerdo con Transportes de Londres ya era conocida para el mercado, se encontraba momentáneamente bloquedada, y tras lograr el mismo supondrá una fuente de ingresos para Indra. EFECOM