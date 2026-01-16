Illa se abre a discutir la financiación si hay alguna alternativa "concreta y viable"

Barcelona, 16 ene (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, se ha mostrado este viernes "dispuesto a discutir sobre el contenido" del nuevo modelo de financiación autonómica, aunque ha retado a los partidos críticos con el acuerdo a plantear alguna propuesta alternativa "concreta y viable".
Así lo ha dicho en el acto de inauguración de la ampliación del bloque quirúrgico del Hospital Universitario Germans Trias i Pujol, de Badalona (Barcelona), una semana después de que el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC dieran a conocer su acuerdo sobre financiación, que aportaría unos 4.700 millones de euros más a Cataluña.
Illa ha reiterado que este modelo "no perjudica a nadie", sino que con él "ganan todos" porque hay más aportación de recursos para todas las comunidades autónomas.
Pese a ello, se ha mostrado "dispuesto a discutir con todo el mundo" sobre el "contenido" del acuerdo de financiación alcanzado con ERC.
Eso sí, ha retado a quienes quieran discutirlo que primero aclaren "qué hicieron cuando gobernaban" ellos, en alusión velada al PP, que no renovó el sistema de financiación durante la etapa de gobierno de Mariano Rajoy.
También ha emplazado a las formaciones críticas con el nuevo modelo de financiación a que expliquen "qué propuesta tienen" y planteen una alternativa "concreta y viable".
"No hagamos castillos en el aire, las facturas las hemos de pagar cada mes", ha recalcado, en una advertencia indirecta a JxCat, que ha anunciado que presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo para reclamar un concierto económico que saque a Cataluña del régimen común. EFE