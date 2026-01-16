Espana agencias

Iberdrola recurre el bloqueo de Trump a su proyecto eólico porque "vulnera la legislación"

Guardar

Madrid, 16 ene (EFECOM).- Vineyard Wind, empresa conjunta de la filial estadounidense de Iberdrola, Avangrid, y el grupo inversor Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) han emprendido acciones legales contra la orden que paralizó una parte de las obras del parque eólico marino 'Vineyard Wind 1', dictada por la Administración de Donald Trump el pasado diciembre.

La sociedad, que ha presentado una solicitud de orden de restricción temporal y de medidas cautelares preliminares ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachussetts, considera que la decisión recurrida "vulnera la legislación" y que, de no ser suspendida pronto, "provocará un perjuicio inmediato e irreparable al proyecto y a las comunidades".

En un comunicado, Vineyard Wind asegura que continúa colaborando con la Oficina de Gestión de la Energía Oceánica, la Oficina de Seguridad y Cumplimiento Ambiental, así como con otras partes interesadas y autoridades pertinentes de la Administración, para comprender las cuestiones planteadas en la orden.

El pasado 22 de diciembre, el Gobierno de Trump suspendió el arrendamiento a cinco grandes proyectos de energía eólica marina en la costa este del país, incluido el que encabeza Iberdrola en Massachusetts, en lo que se interpretó como un golpe para el desarrollo de este tipo de energías renovables en el país.

El Departamento del Interior amparó su decisión en "los riesgos para la seguridad nacional identificados por el Departamento de Guerra en informes clasificados recientemente elaborados". El texto no brindó más detalles sobre cuáles eran esos riesgos.

Fuentes de Iberdrola aclararon entonces que el parque de Vineyard Wind ya tiene en funcionamiento el 80 % de sus aerogeneradores, los cuales producen energía desde hace meses para cerca de 400.000 hogares en Massachusetts.

Es más, la orden permite explícitamente continuar la operación con ese 80 % de las turbinas. Por tanto, desde la energética española no esperan que la decisión de la Administración Trump genere impactos en las cuentas.

Además de 'Vineyard Wind 1', los otros cuatro desarrollos afectados son 'Revolution Wind' y 'Sunrise Wind', en Rhode Island; 'CVOW – Commercial', cerca de Virginia; y 'Empire Wind 1', en el litoral neoyorquino y que ha contado con la participación de la empresa de ingeniería española Esteyco.

En las últimas semanas, la multinacional energética danesa Ørsted también ha llevado a la Justicia estadounidense la paralización de su proyecto 'Revolution Wind'.

Por lo pronto, un tribunal federal ha concedido una medida cautelar preliminar que permite reanudar su construcción, tal como ha revelado la compañía esta misma semana.

El pasado 7 de enero, Ørsted avanzó una nueva demanda contra la Administración Trump para revocar la paralización, en este caso, del parque 'Sunrise Wind'.

Los tribunales también han dado el visto bueno a la cautelar solicitada por Equinor para 'Empire Wind 1', lo que permite a la noruega retomar las obras en esta instalación.

Mientras, la compañía Dominion está pendiente de una audiencia que determine si se da o no la misma cautelar a su proyecto 'CVOW – Commercial'. Medios especializados estadounidenses aseguran que está prevista para este viernes. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Mapfre comercializará sus seguros en los hipermercados de Carrefour

Infobae

Buscan a una mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea (Asturias)

Infobae

Sumar llevará al Congreso el debate de la prórroga automática de los contratos de alquiler

Infobae

La 'comisión Koldo' del Senado interroga mañana a la presidenta de la SEPI tras la detención de su predecesor

La 'comisión Koldo' del Senado

El Banco de España contará con un centro físico para la educación financiera

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil busca a

La Guardia Civil busca a una mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, tras localizarse su vehículo solo en una carretera

Herido grave un hombre de 33 años tras ser agredido con un arma blanca en San Blas, Madrid

Felipe VI aumenta su corte: crea seis marquesados y rehabilita otros nueve títulos, aunque solo el 33% de los 2.216 nobles que hay pagan su cuota

Salvador Illa se encuentra “en buen estado” tras ser atendido al sufrir una afección muscular después de salir a correr

Estos son los coches más robados de España en 2025: los modelos más comunes siguen siendo los favoritos

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Groenlandia, Irán, Venezuela: cómo se trasladan las tensiones geopolíticas al precio de la gasolina en España

¿En qué invertir en 2026? Los sectores y activos con mayor potencial para los ahorradores españoles

DEPORTES

Ilia Topuria anuncia la fecha

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante

Zidane revela las claves de su éxito en el Real Madrid y manda un mensaje a Arbeloa: “Si no lo entiendes, no puedes durar en esta posición”

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas