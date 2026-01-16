Hoy será noticia. Viernes, 16 de enero

CIS BARÓMETRO

El CIS da a conocer su barómetro que recoge la estimación de voto ante hipotéticas generales

Madrid (EFE).- El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da a conocer este viernes su barómetro de enero, que recoge la estimación de voto de los españoles ante unas hipotéticas elecciones generales.

Barómetro que se publica en el comienzo del ciclo electoral autonómico y en un contexto internacional cada vez más complejo y agitado.

DANA JUSTICIA

La jueza que instruye la gestión de la dana cita por al ex jefe de gabinete del expresident Carlos Mazón

Catarroja (Valencia) (EFE).- La jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana ha citado por cuarta vez al ex jefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón, José Manuel Cuenca.

La jueza trata de recuperar los mensajes del teléfono que usaba durante la dana.

AGRICULTURA PROTESTAS

Los tractores volverán a las calles en diferentes ciudades

Madrid (EFE).- Los tractores volverán a recorrer este viernes las calles de diferentes ciudades del país como Mérida, Oviedo y Burgos en una nueva jornada de protestas de agricultores.

Agricultores, que se manifiestan en contra del acuerdo comercial de la Unión Europea con el bloque de Mercosur.

EMPLEO EXTRANJEROS

La Seguridad Social publica los datos de afiliación entre extranjeros en diciembre de 2025

Madrid (EFE).- La Seguridad Social publica este viernes los datos de la evolución de la afiliación entre extranjeros en diciembre de 2025.

Año que fue récord para el empleo foráneo que ha batido la barrera de los 3 millones.

SANIDAD TRASPLANTES

La ONT hace balance de donación y trasplantes en 2025

Madrid (EFE).- La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) da a conocer este viernes el balance de donación y trasplantes realizados en 2025.

Una actividad en la que España se ha mantenido como líder mundial absoluto durante más de tres décadas consecutivas.

VIOLENCIA DIGITAL

Un tercio de las mujeres jóvenes en España sufre acoso digital

Santander (EFE).- Los medios digitales y las redes sociales son ya un marco más que propicio para el acoso porque aumentan el control y generan unos efectos más duraderos en esa presión, con más impacto en mujeres jóvenes: un 34 % de entre 18 y 24 años y un 30 % de las que tienen de 25 y 34 años.

Esos datos son los que recoge la última macroencuesta de violencia contra la mujer del Ministerio de Igualdad, a la que ha tenido acceso EFE, que busca proporcionar indicadores relativos a la violencia que sufren las mujeres de 16 o más años en España.

SISTEMA DEPENDENCIA

Balance de los últimos datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

Madrid (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 hace balance este viernes de los últimos datos del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia a cierre de 2025.

Sistema, que el pasado mes de septiembre ya contaba con 1.571.646 personas beneficiarias con derecho a prestación y 1.357.208 con prestación efectiva.

CULTURA EXPOSICIÓN

Granada acoge la exposición 'Álvaro de Bazán y Lepanto: más allá de Cervantes'

Granada (EFE).- El Palacio de los Condes de Gabia de Granada acoge desde este viernes, y hasta el 3 de febrero, una exposición diseñada para recrear las hazañas de Álvaro de Bazán en el quinto centenario de su nacimiento, una propuesta didáctica que lo recuerda a través de antiguos mapas náuticos y recreaciones digitales.

'Álvaro de Bazán y Lepanto: más allá de Cervantes' es una muestra itinerante que combina una estética inspirada en el mar y antiguos mapas náuticos con infografías y recreaciones digitales de gran formato creados específicamente para esta ocasión.

EL TIEMPO

El paso de un frente dejará un viernes inestable, con precipitaciones en casi toda España

Madrid (EFE).- Este viernes será un día marcado por la inestabilidad por el paso de un frente por la Península y Baleares, con precipitaciones que afectarán a la mayor parte del territorio, aunque serán menos probables en el Cantábrico, fachada oriental peninsular y archipiélago balear, con la cota de nieve en torno a los 1.000-1.200 metros.

De acuerdo con el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones se prevén débiles en general, siendo más abundantes en la vertiente atlántica sur, Galicia y Pirineos centrales, con posibilidad de ser fuertes y persistentes y ocasionalmente con tormenta en el oeste de Galicia y puntos de Andalucía occidental y Estrecho.

