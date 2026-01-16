Espana agencias

Hidalgo: la entrada de Turkish e IAG en Air Europa "me ha dado un descanso total"

Madrid, 16 ene (EFECOM).- El presidente de Globalia y Air Europa, Juan José Hildalgo, ha asegurado este viernes que la entrada de Turkish Airlines (con un 26 %) e IAG (un 20 %) en el capital de Air Europa le ha dado "un descanso total" y "ya no hay ninguna preocupación económica ni por la viabilidad".

"No debemos dinero a ningún banco ni institución, la empresa está creciendo y abriendo nuevas rutas", ha destacado en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Los turcos "me han dado el dinero y el poder de seguir gobernando Air Europa y seguir tirando para adelante de una empresa nacional, muy competitiva y muy moderna", en la que quería entrar también Lufthansa, ha explicado.

Los alemanes "se quedaron con la boca abierta" cuando se les anticiparon los turcos, porque querían gobernar la empresa, algo que no iba a permitir. "Cuando yo muera, pero mientras viva y esté sano y esté bien, no dejaré a nadie más que yo que gobierne Air Europa", ha afirmado.

Hidalgo ha detallado que Turkish "está ahora con el papeleo para que le autoricen la entrada en Air Europa, por lo que, de momento es un prestamista, como un banco, y no ha dado ninguna opinión ni conozco a su presidente, al que tendré que conocer cuando ya sean socios y se amortice el crédito con acciones".

Ha subrayado que nadie le ha pedido un consejero para Turkish y ha sido decisión suya el proponerlo, porque -ha dicho- contar con un consejero procedente de una de las empresas aéreas más importantes, "me puede ayudar mucho en el futuro".

Sobre su carrera empresarial, ha reconocido que se ha enfrentado a muchas dificultades, pero que la más negativa ha sido la pandemia, durante la cual se paralizó toda la actividad por decisión política, llevando a Air Europa a unas pérdida de 1.400 millones euros y eso es "duro de superar”.

Su deseo para el futuro es que "lo hecho siga adelante y siga creciendo, pero ya no tengo ilusión por crear nuevas empresas, eso será tarea de mis hijos y nietas", ha agregado Hidalgo, que ha tenido una mención especial a su hijo, Javier Hidalgo; al nuevo consejero delegado de Air Europa, Richard Clark; y al responsable jurídico del grupo, Ramiro Campos.

Según Hidalgo, "todo lo que he ganado en la vida lo he invertido. Yo no he tenido apego al dinero, ni tengo nada en los bancos. Si piden a los bancos mis cuentas corrientes, no hay dinero, pero no debo". "Y si miras las cuentas de todas las sociedades, tampoco hay dinero, pero tampoco deben". "No me ha importado nunca el dinero ni me va a importar".

"Ningún Gobierno -ha continuado- me ha ayudado nunca a nada. Todo ha sido puro esfuerzo, sudor e intuición”; y el apoyo financiero por 475 millones durante la pandemia "no fue un rescate, sino un crédito y, entre 2024 y 2025, hemos pagado 1.000 millones al Gobierno a cambio de nada”.

Preguntado por el proceso al que se enfrenta su amigo Julio Iglesias por supuestos abusos y maltrato a dos antiguas empleadas, ha respondido que conoce al cantante desde 1995, "cuando le contratamos para 19 actuaciones en España".

"Tengo una gran amistad con él y no puedo opinar sobre lo que está ocurriendo, para eso está la justicia, pero por Julio doy la vida”, ha subrayado.

"Julio es íntimo amigo mío y lo voy a defender porque es el hombre más internacional que tenemos, más universal y yo, desde luego, daría todo lo que me fuera posible por él", ha insistido.

En cuanto a la feria Fitur, que se celebra la semana que viene, ha comentado que es "algo con mucho glamour, donde muchos sacan pecho, pero no es un una feria de hacer un negocio inmediato".

Como ejemplo ha puesto que, cuando iba con su padre y su abuelo a una feria de ganado, "se compraba un caballo, se pagaba y eso era ejecutivo”. EFECOM

EFE

