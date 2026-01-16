Espana agencias

HBX se dispara más del 6 % en bolsa tras anunciar dividendo y recompra de acciones

Guardar

Madrid, 16 ene (EFECOM).- Las acciones del Grupo HBX (Hotelbeds) se disparaban más del 6 % en la sesión bursátil de este viernes tras anunciar su intención de empezar a repartir dividendos a sus accionistas de forma regular y establecer un programa de recompra de títulos de hasta 100 millones de euros.

Casi media hora después de la apertura de la sesión, las acciones de HBX lideran las ganancias de toda la Bolsa española con una subida del 6,20 %. Sus títulos cotizan a 8,56 euros.

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía ha explicado sobre el dividendo que realizará un pago a cuenta correspondiente al ejercicio 2026, aunque en una fecha aún no concretada.

El objetivo de "pay-out" anual es del 20 % de los beneficios ajustados, que estará sujeto a la existencia de beneficios y reservas distribuibles.

Sobre el programa de recompra, HBX invertirá hasta 100 millones de euros en la adquisición de acciones ordinarias.

La recompra, de un máximo de 17 millones de acciones o el 7 % del capital social de HBX, será ejecutada por Bank of America durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

La medida será someterá a la aprobación de los accionistas en la junta general anual que se celebrará el próximo 12 de febrero. EFE

(Foto)(Vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Brabec gana la etapa y es el nuevo líder, con el español Tosha Schareina tercero

Infobae

Esteve: "Cuando abandonas es difícil sacar lecturas positivas, porque quieres correr"

Infobae

El Liverpool recibe a Salah con los brazos abiertos

Infobae

El Emirates Great Britain, a revalidar su título de Sail GP en Perth

Infobae

El rebote y los triples marcan el Andorra-Breogán

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico se queda con

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado: “No pidas una excedencia en tu trabajo sin saber esto”

Precio del oro en España hoy viernes 16 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 16 enero

Carlos Melio, abogado: “Si has tenido un accidente laboral no solo tienes derecho a la baja médica”

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula