HBX se dispara más del 6 % en bolsa tras anunciar dividendo y recompra de acciones

Madrid, 16 ene (EFECOM).- Las acciones del Grupo HBX (Hotelbeds) se disparaban más del 6 % en la sesión bursátil de este viernes tras anunciar su intención de empezar a repartir dividendos a sus accionistas de forma regular y establecer un programa de recompra de títulos de hasta 100 millones de euros.

Casi media hora después de la apertura de la sesión, las acciones de HBX lideran las ganancias de toda la Bolsa española con una subida del 6,20 %. Sus títulos cotizan a 8,56 euros.

En un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía ha explicado sobre el dividendo que realizará un pago a cuenta correspondiente al ejercicio 2026, aunque en una fecha aún no concretada.

El objetivo de "pay-out" anual es del 20 % de los beneficios ajustados, que estará sujeto a la existencia de beneficios y reservas distribuibles.

Sobre el programa de recompra, HBX invertirá hasta 100 millones de euros en la adquisición de acciones ordinarias.

La recompra, de un máximo de 17 millones de acciones o el 7 % del capital social de HBX, será ejecutada por Bank of America durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027.

La medida será someterá a la aprobación de los accionistas en la junta general anual que se celebrará el próximo 12 de febrero. EFE

(Foto)(Vídeo)