Guéhi, muy cerca de fichar por el Manchester City

Londres, 16 ene (EFE).- El Manchester City está en la etapa final para cerrar el fichaje del central Marc Guéhi, procedente del Crystal Palace.

Guéhi, que acaba contrato este verano, ya comunicó al Palace que no renovará su acuerdo y el club ha decidido venderle este invierno en lugar de esperar a que se vaya gratis en junio.

Oliver Glasner, técnico del Palace, confirmó este viernes que Guéhi no entrará en la convocatoria del equipo este fin de semana y que están cerrándose los últimos flecos para cerrarse su traspaso.

El City reforzará de esta manera su defensa antes las actuales bajas de Rúben Dias, Josko Gvardiol y John Stones.

El central inglés será el segundo fichaje del City en este mercado invernal tras la acertada llegada de Antoine Semenyo, por 72 millones de euros.

Guéhi estuvo cerca de irse al Liverpool el pasado verano por cerca de 35 millones, pero el Palace no pudo concretar un refuerzo de última hora para suplir al internacional inglés y canceló el acuerdo. EFE

