Grupo HBX repartirá dividendos y comprará hasta 100 millones en acciones propias

Madrid, 16 ene (EFECOM).- El Grupo HBX (Hotelbeds) ha anunciado este viernes su intención de empezar a repartir dividendos a sus accionistas de forma regular, así como el inicio de un programa de recompra de acciones de hasta 100 millones de euros, según ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española.

En concreto, el Grupo -explica en una nota- realizará un pago a cuenta correspondiente al ejercicio 2026, en una fecha que no concreta, con un objetivo de "pay-out" anual del 20 % de los beneficios ajustados, que estará sujeto a la existencia de beneficios y reservas distribuibles.

En cuanto al programa de recompra, HBX invertirá hasta 100 millones de euros en la adquisición de acciones ordinarias de la compañía, una iniciativa que someterá a la aprobación de los accionistas en la junta general anual que se celebrará el próximo 12 de febrero.

La recompra, de un máximo de 17 millones de acciones o el 7 % del capital social de HBX, será ejecutada por Bank of America durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027, y los títulos adquiridos serán amortizados o asignados para atender las obligaciones derivadas de los planes de acciones para empleados actualmente vigentes.

Según la nota, el plazo máximo de ejecución será de aproximadamente 20 meses, desde el 13 de febrero de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027, y tendrá un periodo mínimo de ejecución de aproximadamente 12 meses, desde el 13 de febrero de 2026 hasta el 15 de febrero de 2027. EFECOM