Espana agencias

Grupo HBX repartirá dividendos y comprará hasta 100 millones en acciones propias

Guardar

Madrid, 16 ene (EFECOM).- El Grupo HBX (Hotelbeds) ha anunciado este viernes su intención de empezar a repartir dividendos a sus accionistas de forma regular, así como el inicio de un programa de recompra de acciones de hasta 100 millones de euros, según ha informado este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) española.

En concreto, el Grupo -explica en una nota- realizará un pago a cuenta correspondiente al ejercicio 2026, en una fecha que no concreta, con un objetivo de "pay-out" anual del 20 % de los beneficios ajustados, que estará sujeto a la existencia de beneficios y reservas distribuibles.

En cuanto al programa de recompra, HBX invertirá hasta 100 millones de euros en la adquisición de acciones ordinarias de la compañía, una iniciativa que someterá a la aprobación de los accionistas en la junta general anual que se celebrará el próximo 12 de febrero.

La recompra, de un máximo de 17 millones de acciones o el 7 % del capital social de HBX, será ejecutada por Bank of America durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027, y los títulos adquiridos serán amortizados o asignados para atender las obligaciones derivadas de los planes de acciones para empleados actualmente vigentes.

Según la nota, el plazo máximo de ejecución será de aproximadamente 20 meses, desde el 13 de febrero de 2026 hasta el 30 de septiembre de 2027, y tendrá un periodo mínimo de ejecución de aproximadamente 12 meses, desde el 13 de febrero de 2026 hasta el 15 de febrero de 2027. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ecologistas temen que el acuerdo UE Mercosur aumente la deforestación y las emisiones

Infobae

Palomares: 60 años de "diplomacia radiactiva" y 50.000 m³ de tierra sin mover

Infobae

Temas del día de EFE España del viernes 16 de enero de 2026

Infobae

Dos detenidos en Zamora tras precipitarse una mujer desde un tercer piso y quedar herida

Infobae

Fitch mejora la calificación de riesgo crediticio de Kutxabank

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico se queda con

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

ECONOMÍA

Carlos Melio, abogado: “Si has

Carlos Melio, abogado: “Si has tenido un accidente laboral no solo tienes derecho a la baja médica”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 16 de enero

Precio del aceite de oliva en España este viernes 16 de enero

Tipo de cambio: precio del euro frente al dólar hoy 16 de enero

España se convierte en uno de los países más “atractivos” del mundo para los fondos de inversión: “Es un paraíso para invertir”

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula