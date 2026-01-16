Espana agencias

Glasner abandonará el Crystal Palace a final de temporada

Londres, 16 ene (EFE).- Oliver Glasner, técnico austriaco del Crystal Palace, abandonará el club a final de temporada.

El entrenador, que acaba contrato en verano, confirmó este viernes en rueda de prensa que no renovará su acuerdo y que dejará el club inglés cuando este finalice.

"Tuve una reunión con Steve (Parish, el dueño del Palace) en octubre durante el parón por fútbol de selecciones. Fuimos a cenar, tuvimos una larga conversación y le dije que no firmaría un nuevo contrato aquí. Acordamos que quedara entre nosotros y hoy se lo he dicho a los jugadores", dijo Glasner.

Glasner, con pasado en el fútbol austríaco y en la Bundesliga, donde dirigió al Wolfsburgo y al Eintracht de Fráncfort, llegó al Palace en 2024 y catapultó a los 'Eagles' a los mejores meses de su historia.

La temporada pasada el club conquistó la FA Cup, el primer título de su historia al vencer en Wembley al Manchester City, además de clasificarse por primera vez desde la creación del club a Europa. Pese a que se ganaron en el campo el derecho a disputar la Europa League, la ley de multipropiedades de la UEFA les relegó a la Conference League porque uno de los dueños del Palace tenía participaciones en el Olympique de Lyon, que también juega en la Europa League.

Este curso, el Palace es decimotercero en la Premier League con un colchón de catorce puntos respecto al descenso y se ha clasificado para la siguiente ronda de la Conference League. En la FA Cup y en la Copa de la Liga ya están eliminados. EFE

