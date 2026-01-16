Espana agencias

Funes: "El Córdoba, por lo civil o por lo criminal, te lleva a un partido complicado"

Málaga, 16 ene (EFE).- El entrenador del Málaga, Juan Francisco Funes, aseguró este viernes que el duelo andaluz del domingo contra el Córdoba, en el Nuevo Arcángel, "es el más incómodo de todos" porque es un rival que, "tanto por lo civil como por lo criminal, te lleva a un partido complicado", como dijo que le han refrendado varios jugadores de su equipo.

"Es un equipo con la presión alta muy fuerte, 'top uno' en la circulación (del balón). No te deja jugar por esa presión y cuando rompes esa primera línea, te paran con faltas", indicó en rueda de prensa el técnico del Málaga, quien ilustró su argumento con el dato de las 17 faltas cometidas por el Córdoba en el choque de la primera vuelta en La Rosaleda, cuando "la media de la Liga es de 14".

El preparador malaguista elogió, en cualquier caso, al conjunto cordobés y lo calificó como "un gran equipo", que "se maneja bien con la pelota", de los mejores "en la iniciativa del juego" y con "buenas sinergias", lo que hace que sea un adversario al que es "complicado" ganarle.

Funes reconoció que en los últimos entrenamientos ha probado como extremo a Adrián Niño, uno de los goleadores del Málaga, una posición que ya ocupó ante Valladolid y Cádiz, al considerar que para los finales de partido "puede ser interesante" juntar a tres delanteros en el campo, si bien no es algo que se planteen "de inicio".

"El reto va a ser que nuestra primera línea pueda romper la línea de presión del Córdoba. Eso nos dará continuidad. No será fácil, pero es algo importante en el encuentro y puede acabar siendo determinante", afirmó.

El granadino podría mantener el mismo sistema que ganó en la pasada jornada al Ceuta (2-1) y, en ese sentido, manifestó que "es importante repetir lo mismo muchas veces" porque "eso te hace ser más eficaz y sentir más la idea", al tiempo que abogó por intentar tener el mismo estilo y "no especular" tanto fuera de casa como en La Rosaleda.

Funes recordó que ambos conjuntos ascendieron a Segunda "el mismo año" y lograron mantenerse en la categoría, y vaticinó que "será un partido duro", ya que "no habrá ni una butaca libre" en el Nuevo Arcángel y "ese aliento de la afición les dará energía, sobre todo sin la pelota", y le pondrá las cosas "muy complicadas" al Málaga.

"Nosotros hemos intentado ser presionantes, recuperar rápido e imprimir mucha energía, y lo estamos haciendo. Se ha valorado el atrevimiento del equipo, pero hay una parte muy importante de correr mucho y correr bien. Tiene que ser nuestra seña de identidad y estamos en esa línea", subrayó. EFE

