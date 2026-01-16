Franzoni logra su primer triunfo en el supergigante de Wengen con Odermatt cuarto

Redacción deportes, 16 ene (EFE).- El esquiador italiano Giovanni Franzoni se adjudicó este viernes su primera victoria en la Copa del Mundo de esquí alpino al imponerse en el supergigante celebrado en Wengen (Suiza), en el que el suizo Marco Odermatt fue cuarto, aunque se mantiene al frente del liderato de la especialidad.

Franzoni, de 24 años, tenía hasta ahora como mejor resultado el tercer puesto que consiguió en la misma prueba celebrada en Val Gardena (Italia) el pasado 19 de diciembre y su triunfo le coloca tercero en la clasificación de supergigante a tres semanas de que comiencen en su país los Juegos de Invierno de Milán-Cortina.

A pesar de ser el primero en salir y no contar con referencias, el italiano protagonizó su mejor carrera, con un crono de 1:45.19, y sorprendió a sus rivales, que no fueron capaces de superarlo.

El austriaco Stefan Babinsky fue segundo, a 35 centésimas, y el suizo Franjo Von Allmen, tercero, a 37.

Marco Odermatt, que superó a Franzoni en el primer tramo del descenso, cometió un error en el segundo, lo que le lastró y se tuvo que conformar con la cuarta posición.

Otros especialistas en la modalidad tampoco pudieron pulverizar el tiempo del italiano, como el austriaco Raphael Haaser, que fue quinto, su compatriota Vicent Kriechmayr, duodécimo, o el italiano Dominik Paris, descalificado al salirse de pista.

El también austriaco Marco Schwarz, vencedor en el supergigante de Livigno (Italia), no participó en la prueba en la estación suiza.

A pesar de no entrar en el podio, Odermatt se mantiene al frente de la clasificación de la especialidad después de cinco pruebas, con 325 puntos, mientras que Kriechmayr es segundo, con 231, y Franzoni pasa a ser tercero, con 218.

En la general de la Copa del Mundo, Odermatt, con 1005 puntos, agranda aún más la brecha respecto al segundo clasificado, el brasileño Marco Odermatt, con 538, y el noruego Atle Lie Mcgrath es tercero, con 478.

La Copa del Mundo masculina prosigue este fin de semana en Wengen con el descenso este sábado y el eslalon, el domingo. EFE