Fitch mejora la calificación de riesgo crediticio de Kutxabank

Bilbao, 16 ene (EFECOM).- La agencia de calificación y análisis Fitch Ratings ha mejorado su calificación de riesgo de crédito a largo plazo (IDR) de Kutxabank hasta 'A-' (buena calidad), desde 'BBB+' (calidad media), informó el banco.

Fitch reconoce la combinación de solidez financiera de la entidad, con la calidad de activos, la estabilidad de resultados y una posición de capital destacada en el sector financiero español y europeo.

Asimismo, ha valorado "un modelo basado en la prudencia, la diversificación y la fortaleza estructural, que refuerza la posición del banco en su estrategia de crecimiento en un entorno operativo favorable", añade el banco. EFECOM