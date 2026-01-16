Feijóo visita la concentración motera de "Motauros" de Tordesillas (Valladolid)

Tordesillas (Valladolid), 16 ene (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha visitado este viernes la concentración motera invernal "Motauros", que acoge Tordesillas hasta el domingo, y ha disfrutado durante una hora del ambiente de hermandad que se vive en la zona de acampada.

Núñez Feijóo, que se ha desplazado a Valladolid para participar en un acto de su partido sobre automoción, se ha dejado fotografiar con los moteros y ha recordado que es un gran aficionado a las dos ruedas.

Acompañado por el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, y el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, el presidente del PP ha conversado con algunos de los participantes de la concentración, que este año espera reunir a unas 20.000 personas. EFE

mim/grg

(foto)