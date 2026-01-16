Feijóo apuesta por incentivar la venta de coches para rebajar su edad y reducir emisiones

Valladolid, 16 ene (EFECOM).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido este viernes la necesidad de incentivar la venta de coches para rebajar la edad medida del parque automovilístico español, que ha situado en 14 años, y sus emisiones, frente a otras políticas que propone el Gobierno que, en su opinión, no son prioritarias.

Núñez Feijóo ha querido así apoyar a la industria "estratégica" de automoción durante su intervención en el encuentro del Grupo de Trabajo del PP Europeo: 'Impulso de la Competitividad Europea, retos y oportunidades', que se ha celebrado en Valladolid.

"Yo soy de los que creo que es más prioritario rebajar la edad media de los coches que deambulan por las carreteras que utilizar otras políticas" y se ha preguntado qué será mejor, teniendo en cuenta la edad media de los vehículos, si incentivar la compra de coches para rebajar la edad media y reducir las emisiones o hacer políticas que no son prioritarias.

Según Feijóo, el Gobierno "no ha sido capaz" de acompañar este proceso con una política industrial "eficaz", ni siquiera a través de los instrumentos que diseñó, como el PERTE del vehículo eléctrico que tiene "importantes carencias" de ejecución, ha apostillado.

"De los 4.300 millones de euros presupuestados, el Gobierno lo ha reducido en más de 1.000 millones", lo que supone, ha remarcado el líder popular, reducir un 25 por ciento el apoyo a la automoción.

Ha incidido en que el futuro de la automoción en España y en Europa pasa por una política industrial que le haga recuperar su soberanía tecnológica y que impulse un ecosistema en torno al vehículo eléctrico, con medidas que potencien su competitividad.

Además, ha advertido de que "la industria española se caerá si se cae el sector de la automoción", al recordar que España es el segundo país ensamblador de automóviles de Europa.

En este punto, se ha comprometido, en el ámbito europeo, a ofrecer "certidumbre" a un sector como éste, que reclama una legislación estable, competitividad industrial y autonomía estratégica, reduciendo la dependencia tanto de China como de Estados Unidos.

Feijóo se ha mostrado convencido de que este sector es capaz de ser líder "si se le deja trabajar" y ha añadido que hay que crear las condiciones para producir, competir y liderar para transformar el país y "colocar a España en el lugar que se merece". EFECOM