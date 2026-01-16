Este sábado, precipitaciones en la península y Baleares y nevadas en los Pirineos

Madrid, 16 ene (EFE).- El acercamiento de una amplia vaguada y la formación de unas bajas presiones dejarán este sábado en la península y en las Baleares cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, así como nevadas en los Pirineos.

La Agencia estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que habrá una menor probabilidad de que se produzcan precipitaciones en el interior del tercio oeste peninsular y se esperan fuertes, persistentes y con tormenta en el nordeste y Baleares.

Estas precipitaciones vendrán en forma de nieve en los principales sistemas montañosos, con cotas desde los 1.400-1.600 metros en los Pirineos, donde se darán los mayores acumulados mientras que en la cordillera Cantábrica, en el Sistema Central y la Ibérica, la cota empezará en torno a los 1.200-1.400 metros para descender hasta los 900-1.000 metros.

Por su parte, en Canarias se esperan cielos nubosos con precipitaciones que pueden ser más fuertes y persistentes en el norte-nordeste de las islas más montañosas.

El parte contempla asimismo brumas y nieblas en zonas altas, sobre todo del norte y el oeste, y nieblas matinales en las zonas bajas de la meseta y los valles atlánticos.

Se dará un descenso generalizado de las temperaturas máximas, al igual que en las mínimas, salvo en los archipiélagos y el nordeste de la península, y se esperan heladas débiles en los sistemas montañosos peninsulares, en la meseta norte y en el este de la meseta sur, mientras que serán moderadas en los Pirineos y el noroeste de Castilla y León.

Se prevé que el viento sea de flojo a moderado y de dirección variable en el interior de la península, en el golfo de Valencia y el litoral cantábrico. Será moderado del norte y noroeste en Galicia y el Golfo de Cádiz; poniente en el Alborán y de componente sur en las Baleares y en el norte del Mediterráneo.

En Canarias, se registrará previsiblemente un viento del norte moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas.

- GALICIA: cielos nubosos, que avanzarán de oeste a este, con predominio de nubes bajas sin que se descarten brumas y nieblas dispersas, matinales y vespertinas, en amplias zonas del interior.

Chubascos dispersos, más frecuentes e intensos en la mitad occidental, que remitirán al final del día. Cota de nieve en torno a 800-900 metros. Temperaturas mínimas en descenso y máximas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte.

- ASTURIAS: cielo nuboso en la cordillera y predominio de cielo poco nuboso en el resto. Cota de nieve en 1.000-1.100 metros. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en descenso en el este, con pocos cambios en el resto.

Heladas débiles en el interior, que podrán ser moderadas en zonas altas de montaña. Viento flojo del suroeste, con algún intervalo moderado en el litoral durante la mañana, y que tenderá a flojo variable a partir de mediodía.

- CANTABRIA: cielo nuboso, con predominio de nubes bajas, que podrán dar brumas matinales y vespertinas dispersas en zonas elevadas del interior. Precipitaciones débiles y chubascos ocasionales. Cota de nieve en 900-1.000 metros.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Heladas débiles a moderadas en zonas altas de Liébana y Campoo. Viento flojo variable.

- PAÍS VASCO: predominio de cielos nubosos o cubiertos. Lluvias débiles y chubascos dispersos. Cota de nieve en torno a 900-1.000 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en descenso. Viento flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo cubierto en el este, con precipitaciones débiles. En el resto, nuboso sin descartar precipitaciones débiles dispersas, más probables en zonas de montaña.

Cota de la nieve sobre 800 o 1.000 metros y brumas y bancos de niebla. Temperaturas en descenso, excepto las máximas en zonas del noroeste. Heladas débiles a moderadas. Viento del oeste o variable, flojo.

- NAVARRA: cielos nubosos o cubiertos con probables brumas y nieblas matinales dispersas en toda la comunidad. Precipitaciones débiles y chubascos ocasionales y dispersos, más probables y frecuentes en el Pirineo por la tarde. Cota de nieve en 1.100-1.200 metros.

Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero descenso. Heladas débiles en cumbres del Pirineo. Viento flojo - variable.

- LA RIOJA: cielo nuboso o cubierto con precipitaciones, débiles en general. Cota de la nieve sobre 1.000 o 1.200 metros. Probabilidad de brumas y bancos de niebla, en montaña sobre todo. Temperaturas mínimas en ligero descenso o sin cambios y máximas en descenso. Heladas débiles en zonas de montaña. Viento flojo variable.

- ARAGÓN: cielo muy nuboso. Se esperan precipitaciones débiles o moderadas y persistentes en la mitad oriental y Pirineo; en el resto de la mitad occidental, serán menos probables, más débiles y dispersas.

La cota de nieve estará en torno a 1.200-1.600 metros y se espera que bajen en el sistema Ibérico a 1.000-1.200 metros al final del día. Temperaturas mínimas en descenso en Zaragoza y Teruel; con pocos cambios en Huesca; y máximas en descenso o sin cambios. Heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico. Viento flojo.

- CATALUÑA: cielo cubierto, con precipitaciones moderadas o localmente fuertes, ocasionalmente acompañadas de tormenta, generalizadas y localmente persistentes. Estas serán de nieve a partir de 1.400-1.600 metros y la acumulación será significativa en el Pirineo. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso. Heladas débiles en puntos del Pirineo. Viento flojo.

- EXTREMADURA: intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas, que podrán ser de nieve por encima de 900 a 1.000 metros con brumas y nieblas dispersas. Temperaturas. Heladas débiles o localmente moderadas en el norte montañoso. Viento del oeste, flojo.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielos nubosos o cubiertos con probables brumas y nieblas matinales sin que se descarten precipitaciones débiles y dispersas, en forma de nieve a partir de los 1.000 metros. Temperaturas en descenso y heladas débiles en zonas altas de la sierra. Viento flojo, variable.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielos nubosos o cubiertos con probables brumas y nieblas matinales sin descartar precipitaciones débiles y dispersas. La cota de nieve se situará en torno a los 1.200-1.400 metros y bajará al final del día hasta los 1.000 metros. Temperaturas en descenso. Viento flojo, del noroeste en general.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo muy nuboso. Se esperan precipitaciones en Castellón y la Marina Alta, que en el litoral norte de Castellón pueden ser localmente fuertes e ir acompañadas de tormenta; en el resto, no se descartan de forma más débil y aislada.

Cota de nieve en torno a 1.000-1.300 metros en el interior del tercio norte. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas en descenso o descenso ligero. Heladas débiles en puntos del interior de Valencia y Castellón. Viento flojo.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos muy nubosos con precipitaciones débiles ocasionales, más intensas por la tarde en el interior. Temperaturas en descenso. Heladas débiles a moderadas en el Noroeste. Vientos flojos variables.

- BALEARES: cielo nuboso o cubierto con lluvias y chubascos generalizados con probabilidad de que sean localmente fuertes y persistentes sin descartar alguna tormenta. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas en descenso. Viento flojo a moderado de componente sur.

- ANDALUCÍA: cielos con intervalos nubosos y con precipitaciones débiles ocasionales. Cota de nieve en torno a 1.000-1.300 metros. Temperaturas en descenso generalizado. Heladas débiles a moderadas en el interior oriental. Vientos flojos variables.

- CANARIAS: cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con precipitaciones ocasionales débiles a moderadas, siendo más persistentes durante la segunda mitad del día en las medianías de Tenerife y Gran Canaria. En el resto, predominio de los intervalos nubosos, con precipitaciones ocasionales y asiladas. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ligero a moderado descenso. Viento moderado. EFE