El rebote y los triples marcan el Andorra-Breogán

Lugo, 16 ene (EFE).- La batalla en la pintura y el acierto exterior marcarán el duelo que este sábado protagonizan Morabanc Andorra y Río Breogán en el Pavelló Toni Martí, escenario de un duelo entre dos equipos que superan el 35 por ciento de acierto desde la línea de 3 puntos.

El equipo lucense promedia 10,3 por encuentro, con un 36,1 por ciento de acierto. Su rival de mañana 9,9 (35,4 de acierto). La amenaza exterior del Breogán se focaliza especialmente en Francis Alonso, Mihailo Andric, Keandre Cook y Arturs Kurucs.

Joan Plaza, técnico del Andorra, también tiene jugadores de buena muñeca. Shannon Evans, Kyle Kuric y Xavi Castañeda, que estará cerca de tres meses de baja por una rotura en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha, son sus principales armas ofensivas.

La baja del exjugador del Unicaja es un serio contratiempo para el equipo del Principado, que se ha metido en la pelea por la permanencia tras ganar únicamente uno de sus últimos ocho partidos.

La otra batalla que puede desnivel el encuentro está en la pintura. Breogán presenta el tercer mejor registro en cuanto a rebotes ofensivos de la Liga con una media de 12,8 por partido. Solo le superan Valencia (14,2) y UCAM Murcia (13,07). Andorra, por su parte, es frágil en el rebote defensivo, curiosamente el gran lunar del conjunto de Luis Casimiro, el peor de la categoría en ese aspecto.

Este encuentro, correspondiente a la decimosexta jornada de la liga Endesa, comenzará a las 19.00 horas y será dirigido por los colegiados Carlos Peruga, Javier Torres y Roberto Lucas. EFE

dmg-fc