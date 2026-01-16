Espana agencias

El rebote y los triples marcan el Andorra-Breogán

Guardar

Lugo, 16 ene (EFE).- La batalla en la pintura y el acierto exterior marcarán el duelo que este sábado protagonizan Morabanc Andorra y Río Breogán en el Pavelló Toni Martí, escenario de un duelo entre dos equipos que superan el 35 por ciento de acierto desde la línea de 3 puntos.

El equipo lucense promedia 10,3 por encuentro, con un 36,1 por ciento de acierto. Su rival de mañana 9,9 (35,4 de acierto). La amenaza exterior del Breogán se focaliza especialmente en Francis Alonso, Mihailo Andric, Keandre Cook y Arturs Kurucs.

Joan Plaza, técnico del Andorra, también tiene jugadores de buena muñeca. Shannon Evans, Kyle Kuric y Xavi Castañeda, que estará cerca de tres meses de baja por una rotura en los músculos isquiotibiales de la pierna derecha, son sus principales armas ofensivas.

La baja del exjugador del Unicaja es un serio contratiempo para el equipo del Principado, que se ha metido en la pelea por la permanencia tras ganar únicamente uno de sus últimos ocho partidos.

La otra batalla que puede desnivel el encuentro está en la pintura. Breogán presenta el tercer mejor registro en cuanto a rebotes ofensivos de la Liga con una media de 12,8 por partido. Solo le superan Valencia (14,2) y UCAM Murcia (13,07). Andorra, por su parte, es frágil en el rebote defensivo, curiosamente el gran lunar del conjunto de Luis Casimiro, el peor de la categoría en ese aspecto.

Este encuentro, correspondiente a la decimosexta jornada de la liga Endesa, comenzará a las 19.00 horas y será dirigido por los colegiados Carlos Peruga, Javier Torres y Roberto Lucas. EFE

dmg-fc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Brabec gana la etapa y es el nuevo líder, con el español Tosha Schareina tercero

Infobae

Esteve: "Cuando abandonas es difícil sacar lecturas positivas, porque quieres correr"

Infobae

El Liverpool recibe a Salah con los brazos abiertos

Infobae

El Emirates Great Britain, a revalidar su título de Sail GP en Perth

Infobae

La deuda pública baja en noviembre al 101,5 % del PIB pero roza los 1,7 billones de euros

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico se queda con

Un mecánico se queda con el Rolls Royce de su cliente y le piden 3 años de cárcel en Barcelona

Pere Navarro, director de la DGT, no quiere que conduzcas tu coche por el centro de la ciudad: “Vas en transporte público y si tienes prisa coges un taxi”

El PP prepara una ofensiva en el Senado y Europa para deslucir la gestión de España en Venezuela

Sanidad vende un ‘velero de la droga’ de 20 metros de eslora por solo 220 euros y un yate de un narco inglés por 3.300 euros

La ‘guerra’ por un marquesado: el empresario mexicano que le acaba de quitar el título a una noble que no pudo demostrar en el juzgado cómo lo ostentó durante 30 años

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Juanma Lorente, abogado: “No pidas una excedencia en tu trabajo sin saber esto”

Precio del oro en España hoy viernes 16 de enero: los máximos y mínimos que alcanzó el metal

Triplex de la Once sorteo 5: Resultados de hoy 16 enero

Carlos Melio, abogado: “Si has tenido un accidente laboral no solo tienes derecho a la baja médica”

DEPORTES

Cuartos de final de la

Cuartos de final de la Copa del Rey 2025/2026: equipos clasificados, sorteo y fechas

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Racing en Copa del Rey

El FC Barcelona consigue la victoria en Copa del Rey ante un incansable Racing

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula