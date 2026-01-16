Espana agencias

El Real Madrid dejó un impacto de 2 millones en Albacete

Albacete, 16 ene (EFE).- El Albacete-Real Madrid de octavos de final de Copa del Rey, que dio la clasificación al conjunto albaceteño para la siguiente eliminatoria, ha supuesto una inyección de moral y dinero, porque ha generado un impacto de más de 2 millones de euros en el club y la capital albaceteña.

La venta en taquillas de entradas ha supuesto para el club blanco alrededor de 1,5 millones de euros, a lo que hay que sumar todos los ingresos generados de manera indirecta por los comercios de la ciudad, en especial de restauración, en las zonas aledañas a la zona o, por ejemplo, las ventas de ‘merchandising’ de ambos equipos o de bufandas conmemorativas del evento.

Los restaurantes y bares más próximos al estadio Carlos Belmonte confiaban en la previa duplicar sus ingresos respecto a un día normal de partido y, tras el encuentro, se habían agotado bebidas, sobre todo las cervezas, en muchos de los establecimientos cercanos al campo manchego.

A ello hay que añadirles las pernoctaciones de gente que viajó desde Madrid, directivos madridistas e incluso visitantes de pueblos y zonas cercanas a la provincia albaceteña que se desplazaron a Albacete para ver de cerca a sus ídolos.

David venció a Goliat pese a que el presupuesto del Albacete, conjunto que milita en Segunda división, se estima en unos 12 millones de euros mientras que el Real Madrid cuenta con un presupuesto cercano a 1.248 millones de euros.

El futbolista que más gana en el conjunto merengue es el internacional francés Kilian Mbappé, con unos 31 millones de euros de salario, lo que dista mucho de los jugadores mejor pagados del Albacete, que cobran cerca del medio millón de euros anuales, aunque la media de la plantilla es todavía más baja.

El club albaceteño se encuentra en un buen momento a nivel económico tras vender al joven camerunés Cristian Kofane por más de 5 millones de euros al Bayer Leverkusen el pasado verano y esta semana a Jon Morcillo, habilidoso extremo, que ha sido traspasado al Almería por alrededor de 400.000 euros. EFE

jml/jpd

EFE

