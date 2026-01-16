Espana agencias

El pívot brasileño Augusto Lima regresa al San Pablo Burgos

Burgos, 16 ene (EFE).- El Recoletas Salud San Pablo Burgos anunció este viernes el regreso del pívot brasileño Augusto Lima, que se incorpora a su plantilla para completar la presente temporada de la Liga Endesa y reforzar el juego interior en la lucha por la permanencia en la máxima categoría.

Lima, de 2,09 metros y pasaporte español, vivirá su segunda etapa en el club burgalés tras su paso por el equipo en las temporadas 2018/19 y 2019/20.

Nacido en Río de Janeiro el 17 de septiembre de 1991, Augusto Lima cuenta con una amplia trayectoria en el baloncesto nacional e internacional.

Comenzó su carrera en Unicaja Málaga y ha jugado en clubes como Granada, UCAM Murcia, Real Madrid, así como en Zalgiris Kaunas (Lituania), Besiktas S.J. (Turquía), Xinjiang Flying Tigers (China) o Cedevita Zagreb (Croacia).

Durante su primera etapa en el San Pablo Burgos, Lima contribuyó a la permanencia del equipo en la ACB.

Posteriormente, disputó dos cursos en el UCAM Murcia (2020-2022), dos en el Unicaja Málaga (2022-2024) y uno en el Leyma Coruña (2024/25).

Lima llega a Burgos después de jugar en el RANS Simba Bogor, con el que alcanzó las semifinales del campeonato indonesio antes de caer eliminado ante el Dewa United. EFE

