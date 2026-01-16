El patrimonio de los fondos de inversión sostenible se situó en 178.780 millones en 2025

Madrid, 16 ene (EFECOM).- El patrimonio de los fondos de inversión registrados como artículo 8 o 9 según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, en inglés) cerró 2025 en los 178.780 millones de euros, lo que representó el 39,7 % del total de fondos, según ha informado este viernes la patronal del sector, Inverco.

Con ello, los fondos de inversión nacionales con criterios de sostenibilidad, incrementaron su patrimonio en más de 31.800 millones de euros el año pasado.

Dentro de estos fondos, los que promueven características medioambientales y sociales (artículo 8) acumularon un patrimonio de 176.333 millones de euros y representaron el 39,2 % del total.

Mientras, los fondos con objetivo de inversión sostenible (artículo 9), supusieron 2.447 millones de euros, el 0,5 % restante.

De los 1.535 fondos de inversión registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2025, el número de fondos registrados como artículo 8 se situó en 377, con 800 clases registradas. Los fondos registrados como artículo 9 fueron 20, con 44 clases registradas.

El número de cuentas partícipes en fondos sostenibles (artículos 8 y 9) superaba los 8 millones de euros en septiembre de 2025, según Inverco, lo que supone casi la mitad del total de cuentas, el 48,6 %.

Por categorías de inversión, los fondos de renta fija con criterios sostenibles superaron los 80.000 millones de euros, mientras que los de renta variable acumularon un volumen de activos superior a los 41.370 millones de euros.

Desde que entró en vigor el reglamento SFDR, en marzo de 2021, el patrimonio de los fondos de inversión nacionales con criterios de sostenibilidad, ha aumentado 150.445 millones de euros. EFECOM