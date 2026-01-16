Espana agencias

El patrimonio de los fondos de inversión sostenible se situó en 178.780 millones en 2025

Guardar

Madrid, 16 ene (EFECOM).- El patrimonio de los fondos de inversión registrados como artículo 8 o 9 según el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR, en inglés) cerró 2025 en los 178.780 millones de euros, lo que representó el 39,7 % del total de fondos, según ha informado este viernes la patronal del sector, Inverco.

Con ello, los fondos de inversión nacionales con criterios de sostenibilidad, incrementaron su patrimonio en más de 31.800 millones de euros el año pasado.

Dentro de estos fondos, los que promueven características medioambientales y sociales (artículo 8) acumularon un patrimonio de 176.333 millones de euros y representaron el 39,2 % del total.

Mientras, los fondos con objetivo de inversión sostenible (artículo 9), supusieron 2.447 millones de euros, el 0,5 % restante.

 De los 1.535 fondos de inversión registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en 2025, el número de fondos registrados como artículo 8 se situó en 377, con 800 clases registradas. Los fondos registrados como artículo 9 fueron 20, con 44 clases registradas.

El número de cuentas partícipes en fondos sostenibles (artículos 8 y 9) superaba los 8 millones de euros en septiembre de 2025, según Inverco, lo que supone casi la mitad del total de cuentas, el 48,6 %.

Por categorías de inversión, los fondos de renta fija con criterios sostenibles superaron los 80.000 millones de euros, mientras que los de renta variable acumularon un volumen de activos superior a los 41.370 millones de euros.

Desde que entró en vigor el reglamento SFDR, en marzo de 2021, el patrimonio de los fondos de inversión nacionales con criterios de sostenibilidad, ha aumentado 150.445 millones de euros. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Nacho Elvira: "Si me hubieran dicho que ganaría el torneo, jamás lo habría creído"

Infobae

Venus Williams: "Pensaré en mi futuro cuando toque decidir"

Infobae

Julián Alvarez, Almada y Pubill, en el once del Atlético

Infobae

El noruego Eskas dirigirá el Real Madrid-Mónaco

Infobae

Julián Alvarez, Almada y Pubill, en el once del Atlético; Toni Martínez, en el Alavés

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen a dos funcionarios de

Detienen a dos funcionarios de la cárcel de Palma por favorecer a presos a cambio de dinero: introducían móviles y objetos de lujo en la prisión

Feijóo hace frente común con sus barones y firman una declaración con una propuesta de financiación autonómica

La Audiencia Provincial de Madrid confirma la denegación de nacionalidad española a una solicitante colombiana descendiente de sefardíes

El Supremo multa a una madre por ignorar una orden judicial e impedir que sus hijos vean a sus abuelos: seis euros diarios durante seis meses

La Unidad canina de la Guardia Civil encuentra a la mujer de 49 años desaparecida en Cangas del Narcea, Asturias, en buen estado físico

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 18 enero de 2026

La Gomera sufre un nuevo apagón general en toda la isla

La tarifa de la luz en España para este lunes

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once: Sorteo 2 del 18 de enero de 2026

Comprueba los resultados del Sorteo 2 la Triplex de la Once este domingo 18 de enero

DEPORTES

Las palabras de Alcaraz tras

Las palabras de Alcaraz tras su primera victoria en el Open de Australia: “Aún tengo que adaptarme a las condiciones y la pista”

Alcaraz estrena nueva era en el Open de Australia con una victoria ante Walton

Ilia Topuria anuncia la fecha de su regreso al cuadrilátero y quién será su rival

Pitada masiva al Real Madrid: la afición no perdona y recibe con sonido de viento al equipo en su vuelta al Bernabéu

Arbeloa se enfrenta por primera vez al escrutinio del Santiago Bernabéu en el duelo liguero ante el Levante