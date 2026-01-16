El pacto UE-Mercosur puede provocar "ajustes localizados" de empleo agrario, según el ICER

Madrid, 16 ene (EFECOM).- El Instituto de Ciencias del Empleo y las Relaciones Laborales (ICER) cree que la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) podría traducirse en "ajustes localizados" en el empleo del sector agroalimentario español.

Según un informe de esta entidad internacional, de carácter científico y técnico, el pacto entre ambos bloques podría "generar entre 20.000 y 25.000 nuevos empleos en España" y "acelerar la transformación productiva" del país.

"Aunque el impacto sobre el mercado laboral pueda ser entre moderado y alto, el análisis debe tomarse con cautela, ya que convive con asimetrías que no pueden ignorarse", según ICER.

Entre ellas, ha destacado las asimetrías de "determinados segmentos de la agricultura, la ganadería extensiva y actividades agroalimentarias intensivas en mano de obra poco cualificada", que "podrían enfrentar ajustes localizados y progresivos".

En un comunicado, ha recomendado poner "una atención específica" para los territorios con actividad agroalimentaria que se vean afectados, a pesar de que el acuerdo contempla "mecanismos de salvaguardia para mitigar los efectos" de su entrada en vigor.

Subsectores como el de la ganadería bovina y avícola y otras producciones extensivas de menor valor añadido "deberán apostar decididamente por la modernización productiva para blindar el empleo frente a la nueva presión competitiva".

Para el ICER, la apertura comercial ofrece una "oportunidad histórica" para sectores estratégicos como el del aceite de oliva, el vino y la industria de transformados de calidad, que gozarán de un acceso preferencial a un mercado de más de 290 millones de consumidores en los países del Mercosur". EFECOM