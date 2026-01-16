Espana agencias

El nuevo buque Duque de Ahumada, "un salto de calidad muy grande" para la Guardia Civil

Melilla, 16 ene (EFE).- La incorporación del nuevo buque oceánico multifunción ‘Duque de Ahumada’ a la Guardia Civil a finales del año pasado ha supuesto “un salto de calidad muy grande” en las operaciones marítimas del instituto armado, fundamentalmente la lucha contra la inmigración irregular y el narcotráfico.

El máximo responsable del buque y jefe del Grupo Marítimo del Estrecho, el teniente coronel Eduardo Lobo, ha destacado, a preguntas de los periodistas, que en los escasos tres meses de funcionamiento del ‘Duque de Ahumada’ ha realizado varios servicios relevantes.

Entre ellos, ha enumerado el rescate de un pesquero que se estaba hundiendo frente a las costas de A Coruña con 14 tripulantes a bordo, que fue el primer servicio que hizo a finales de noviembre tras salir de los astilleros Armon de Vigo, donde fue construido; y varias operaciones contra el narcotráfico en el golfo de Cádiz y el mar de Alborán.

“Este barco significa un salto de calidad muy grande dentro de todos los medios que tiene la Guardia Civil”, ha aseverado el teniente coronel Lobo durante la escala del buque oceánico ‘Duque de Ahumada’ en Melilla, una de las primeras provincias costeras que ha visitado en su fase de presentación por todo el litoral español.

Ha recordado la inversión de 34 millones de euros que ha supuesto este buque, el 90 % financiados por fondos europeos, lo que le obliga a participar durante un mínimo de cuatro meses al año en operaciones de Frontex en la próxima década, fundamentalmente misiones de apoyo a las autoridades italianas contra la inmigración irregular en zonas como Lampedusa o Sicilia.

Para ello, el ‘Duque de Ahumada’, la mayor embarcación de la Guardia Civil con 82 metros de eslora, 14 de manga, seis de puntal y casi 5 de calado, está equipado con la más alta tecnología y elementos de última generación, como una sala de náufragos con capacidad para más de 120 personas, una morgue para seis cuerpos, un dron, un robot sumergible y un helipuerto.

También dos embarcaciones de intervención con dos motores de 500 caballos que pueden alcanzar los 60 nudos de velocidad, la más alta que se puede alcanzar con una embarcación (más de 100 km/h).

“Es un verdadero espectáculo”, ha resumido el teniente coronel Lobo para ponerlos como ejemplo de los elementos del buque que más llama la atención de la ciudadanía que ya ha podido conocerlo en las jornadas de puertas abiertas que lleva a cabo en las escalas que va realizando en los diferentes puertos españoles.

En Melilla será en la tarde de este viernes, tras la cual el buque oceánico ‘Duque de Ahumada’ zarpará para realizar “una pequeña vigilancia” por el mar de Alborán antes de finalizar a principios de la próxima semana en Cádiz esta navegación, que se prolongan a lo largo de 15 días.

La intención es regresar con frecuencia a la ciudad autónoma, lo que en palabras del coronel jefe de la Guardia Civil en Melilla, Jesús Rueda, supone “un súper refuerzo” a las unidades de la Comandancia melillense, muy centradas en la lucha contra la inmigración irregular y el tráfico de drogas.

El buque oceánico ‘Duque de Ahumada’, con una tripulación mixta de unas 25 personas, también puede realizar labores de protección y control del tráfico marino y de vigilancia de la pesca y el patrimonio arqueológico sumergido, además de apoyo logístico por su capacidad para transportar hasta cuatro contenedores de 20 pies, dos de los cuales los ha trasladado a Melilla en esta visita. EFE

(Foto)

