El Nikkei baja un 0,32 % por la recogida de beneficios tras subidas récord

Tokio, 16 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, bajó este viernes un 0,32 %, en la segunda jornada consecutiva marcada por la recogida de beneficios de los inversores tras una semana de récords impulsados por los planes de la primera ministra, Sanae Takaichi, de convocar elecciones anticipadas.

El selectivo, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, cayó 174,33 puntos, hasta ubicarse en 53.936,17 enteros, perdiendo la barrera de los 54.000 puntos que superó, por primera vez, el pasado miércoles.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, cayó igualmente un 0,28 %, o 10,30 puntos, hasta situarse en 3.658,68 unidades.

El parqué tokiota volvió así a la cautela tras los avances del inicio de la semana ante las expectativas -confirmadas el miércoles- de que Takaichi disolverá la Dieta (el Parlamento nipón) "inmediatamente" -después de que arranque la sesión ordinaria el 23 de enero- para convocar elecciones anticipadas, que podrían tener lugar el 8 de febrero.

El fabricante de automóviles Toyota, la empresa de mayor capitalización local, cayó un 1,18 %, mientras que su rival Honda hizo lo propio con un 0,94 %, y el referente de la electrónica y el entretenimiento Sony se dejó un 1,33 %.

Las compañía de semiconductores Tokyo Electron descendió un similar 1,03 %, mientras que su rival Advantest cerró la jornada con una subida del 1,38 %. La empresa de robótica e IA Fanuc cayó un 1,57 %.

El grupo de inversión y telecomunicaciones japonés SoftBank, que ha apostado fuerte por el sector de la inteligencia artificial (IA), perdió el 1,01 %.

El contratista de defensa Mitsubishi Heavy Industries restó un 2,92 %, mientras que su rival Kawasaki Heavy Industries sumó un 0,43 %.

La moneda nacional se cambiaba este viernes en el entorno de las 158 unidades por dólar, un ligero fortalecimiento después de que la ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, expresara su preocupación por los mínimos tocados en los últimos días y afirmara que el Gobierno está listo para tomar "acciones decisivas" contra nuevas caídas. EFECOM