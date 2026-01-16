El Liverpool recibe a Salah con los brazos abiertos

Londres, 16 ene (EFE).- Arne Slot, técnico del Liverpool, aseguró que están muy contentos de que Mohamed Salah se vaya a reincorporar a la dinámica del equipo después de su eliminación en la Copa de África.

El delantero egipcio quedó fuera el pasado miércoles en las semifinales del torneo africano contra Senegal y se incorporará al Liverpool después del partido por el tercer y cuarto puesto que disputan este sábado contra Nigeria.

"Estoy contento de que vuelva. Mo ha sido muy importante tanto para este club como para mí, así que estoy muy feliz de que vuelva. Incluso si tuviéramos quince delanteros estaría contento de que volviese", dijo Slot este viernes en rueda de prensa.

La vuelta de Salah se produce en un contexto de más tranquilidad que hace un mes, cuando se marchó a la Copa África tras unas declaraciones incendiarias en las que afirmó que no tiene relación con Slot y que hay alguien en el club que quiere echarlo. Esto se produjo después de su tercera suplencia seguida.

Además, el delantero dejó caer que en enero podría marcharse del Liverpool, situación que no se ha dado, ya que Salah pidió disculpas internamente a sus compañeros y parece dispuesto a quedarse en el conjunto 'Red' al menos hasta verano.

Salah tiene contrato con el Liverpool hasta el verano de 2027 y es el futbolista con mayor salario del club.

Volverá a estar disponible a las órdenes de Slot la próxima semana. EFE