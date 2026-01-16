Espana agencias

El Kospi surcoreano gana un 0,90 % y suma once jornadas consecutivas al alza

Seúl, 16 ene (EFECOM).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subió un 0,90 % este viernes y sumó once días seguidos al alza, en plena racha de constantes récords y en medio de los firmes resultados en el sector de chips, alentados por el acuerdo comercial sobre semiconductores entre Washington y Taiwán.

El indicador ganó 43,19 puntos, hasta ubicarse en 4.840,74 enteros, otro récord histórico tras el registrado en la sesión anterior. Se negociaron 26,6 billones de wones (unos 18.100 millones de dólares).

El índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también subió un 0,36 %, o 3,43 puntos, hasta 954,59 unidades.

El Kospi se ha sostenido en las últimas sesiones por el buen desempeño del sector de chips, en medio de los recientes resultados de crecimiento anual del fabricante de semiconductores surcoreano TSMC, que superó expectativas, y el acuerdo comercial entre Taiwán y Washington.

Esta semana se han anunciado nuevos aranceles estadounidenses del 25 % para una lista limitada de semiconductores extranjeros.

Samsung Electronics, valor de referencia local, se disparó hoy un 3,47 %, tras el más de 2 % la víspera; y su principal competidor SK hynix un 0,93 %.

En defensa, Hanwha Aerospace se revalorizó un 0,39 %, pero el fabricante de armas LIG Nex1 se desplomó un 3,78 % y la industria de aeronaves Korea Aerospace Industries un 6,42 %.

La energética Doosan Enerbility registró una subida significativa del 6,48 %, aunque el fabricante de baterías LG Energy Solution perdió un 0,26 %.

El principal productor de vehículos del país, Hyundai Motor, cayó un 2,13 %, y su empresa hermana Kia un 0,92 %, tras sus sendas ganancias del jueves.

El principal astillero surcoreano, Hyundai Heavy Industries, cedió un 1,43 %, mientras la naviera Hanwha Ocean hizo lo propio con un 1,28 %.

En el sector biofarmacéutico, Samsung Biologics descendió un 0,92 % y Celltrion un 0,71 %.

El won se depreció frente al dólar y se cambiaba al cierre a 1.473,6 unidades, 3,9 wones más que en la sesión previa. EFECOM

